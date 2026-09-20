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बाइक से टक्कर मार गिराया, रांची में सिरफिरे लुटेरों ने दरोगा को रौंदा; फिर घायल SI ने जो किया...उड़ गए होश!

By Prince Kumar Edited By: Chandan Sharma
Published: Sun, 20 Sep 2026 10:50 PM (IST)

रांची में लूट के बाद भाग रहे दो अपराधियों को पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार ने बहादुरी से पीछा कर ...और पढ़ें

रांची में लूट के बाद भाग रहे दो अपराधियों को बहादुरी से पीछा कर गिरफ्तार किया।

रांची में लूट के बाद भाग रहे दो अपराधियों को बहादुरी से पीछा कर गिरफ्तार किया।

HighLights

  1. लुटेरों ने रांची में दो ट्रक चालकों को चाकू दिखाकर लूटा।

  2. पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार को टक्कर मारकर घायल किया।

  3. घायल होने पर भी पुलिस ने पीछा कर लुटेरों को पकड़ा।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में रविवार को लूट के बाद भाग रहे दो अपराधियों को पकड़ने के दौरान अरगोड़ा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार ने साहस दिखाया। अपराधियों ने पीछा कर रहे पुलिसकर्मी को बाइक से जोरदार टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया।

वह घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपराधियों का पीछा करना नहीं छोड़ा। पुलिस टीम भी पीछे लगी रही। कुछ दूर जाकर अपराधियों की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस ने उनकी बाइक भी जब्त कर ली।

घटना रविवार सुबह करीब 4:30 बजे हरमू फल मंडी के पास की है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग निवासी ट्रक चालक तुफील अहमद खान श्रीनगर से फल लेकर हरमू फल मंडी पहुंचे थे। ट्रक खड़ा कर वह आराम कर रहे थे।

इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और चाकू दिखाकर धमकाने लगे। आरोपितों ने उनसे सामान देने को कहा। विरोध करने पर दोनों ने उनके साथ मारपीट की और स्मार्टफोन लूट लिया।

इसके बाद दोनों आरोपितों ने पास में खड़े दूसरे ट्रक चालक अमरीक सिंह को निशाना बनाया। चाकू का भय दिखाकर उससे 600 रुपये नकद लूट लिए। दोनों इसके बाद बाइक से बिजली कार्यालय मुख्य मार्ग की ओर भागने लगे। तुफील ने उनकी बाइक का नंबर देख लिया था।

पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही तेज हुई भागने की रफ्तार

लूट की सूचना के बीच पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों का पीछा शुरू किया। पीड़ितों ने भी पुलिस को बाइक का नंबर बताया। पुलिस टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार पीछे लगी रही।

भागने के दौरान आरोपितों ने रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस को चकमा देकर निकलने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरता देख बाइक सवार आरोपितों ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से मुकेश कुमार सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपराधियों का पीछा जारी रखा। पुलिस टीम भी उनके साथ लगी रही।

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बाइक गिरते ही दोनों को दबोचा

भागने के दौरान कुछ दूरी पर अपराधियों की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। दोनों आरोपित भी सड़क पर जा गिरे। पुलिस टीम ने तत्काल दोनों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अमन कुमार और अमन तिवारी के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।