रांची न्यू मार्केट का होगा कायाकल्प, 262 दुकानदारों के लिए बदलेगा आवंटन नियम; पुराने कागज संभालकर रखें

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के रातू रोड चौक स्थित न्यू मार्केट का अब कायाकल्प होने जा रहा है। शहर के पुराने और प्रमुख बाजारों में शामिल न्यू मार्केट की जर्जर एवं पुरानी संरचना को हटाकर उपलब्ध त्रिकोणीय भू-भाग पर आधुनिक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है।

खास बात यह है कि प्रस्तावित पुनर्विकास में वर्तमान में संचालित करीब 262 दुकानों के आवंटन से जुड़े मूल और वैध दस्तावेज अहम भूमिका निभाएंगे। रांची नगर निगम ने दुकानदारों से पुराने आवंटन संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा है।

इसी सिलसिले में मंगलवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में न्यू मार्केट के दुकानदारों के साथ बैठक हुई। इसमें रांची नगर निगम और आरआरडीए के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पहली बार दुकानदारों के सामने प्रस्तावित पुनर्विकास की रूपरेखा और नई आवंटन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुराने आवंटन की होगी पड़ताल नगर आयुक्त ने दुकानदारों से उनकी दुकानों के आवंटन की अवधि, पूर्व में जारी आवंटन पत्र, स्वामित्व अथवा वैधानिक दस्तावेज और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि जिनके पास पूर्व आवंटन से संबंधित मूल दस्तावेज हैं, उन्हें सुरक्षित रखें। भविष्य में संबंधित प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर इन्हें प्रस्तुत करना होगा। पुनर्विकास के बाद दुकानों का आवंटन नई प्रक्रिया और निर्धारित नियमों के तहत किया जाएगा। वर्तमान बाजार दर पर दुकानें आवंटित की जाएंगी।

जिन मौजूदा दुकानदारों के पास पूर्व आवंटन के मूल एवं वैध दस्तावेज होंगे और वे निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे, उन्हें नई आवंटन प्रक्रिया में प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया जाएगा। यानी मौजूदा दुकानदारों को सीधे दुकान मिलने की गारंटी नहीं, बल्कि वैध दस्तावेज उनकी दावेदारी का महत्वपूर्ण आधार होंगे।

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दुकान के साथ पार्किंग और नागरिक सुविधाओं पर जोर प्रस्तावित योजना में मल्टी लेवल भवन, व्यवस्थित दुकानें, पर्याप्त पार्किंग और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। इससे व्यापारियों को बेहतर कारोबारी माहौल और ग्राहकों को आवागमन व पार्किंग की सुविधा मिलने की उम्मीद है।