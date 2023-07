Ranchi: JDU की सदस्यता लेने पर विवि शिक्षक के खिलाफ राजभवन की कार्रवाई, पार्टी ने फैसले को बताया अलोकतांत्रिक

झारखंड के राजभवन ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. विनय भरत द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति लिए बिना राजनीतिक दल की सदस्यता लेने को गंभीरता से लिया है। राजभवन के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने सहायक प्राध्यापक को इसे लेकर शो-काज किया है। राजभवन की इस कार्रवाई को लेकर विवाद भी बढ़ रहा है। बिहार सरकार में मंत्री ने राजभवन के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया है।

बिहार सरकार के मंत्री ने राजभवन की कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के राजभवन ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. विनय भरत द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति लिए बिना राजनीतिक दल की सदस्यता लेने को गंभीरता से लिया है। राजभवन के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने सहायक प्राध्यापक को इसे लेकर शो-काज किया है। जदयू नेता ने कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक राजभवन की इस कार्रवाई को लेकर विवाद भी बढ़ रहा है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के पूर्व प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया है। उन्होंने कई ऐसे सांसदों, विधायकों का उदाहरण भी दिया है, जो विश्वविद्यालय शिक्षक रहते न केवल राजनीतिक दलों में है, बल्कि कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। विनय भरत ने आजसू छोड़ जदयू की ली है सदस्यता डॉ. विनय भरत ने पिछले दिनों आजसू छोड़कर जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी। यह खबर अखबारों में प्रकाशित होने के बाद राजभवन के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने शो-काज जारी करने की कार्रवाई की। विनय भरत ने नियमों का दिया हवाला डॉ. विनय ने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम और मेघालय उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर कोई रोक नहीं है। यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला भी नहीं बनता। बता दें झारखंड में भी कई विश्वविद्यालय शिक्षक राजनीति करते रहे हैं। इनमें कई मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं।

