समय पर ट्रेन, समय पर मंजिल, देश के टॉप-10 में शामिल होकर रांची ने बनाया पंक्चुअलिटी का रिकार्ड

शक्ति सिंह, रांची। ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन के मामले में रांची रेल मंडल ने सितंबर में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय रेलवे के 1 से 28 सितंबर 2026 तक के प्रदर्शन आंकड़ों में रांची रेल मंडल देश के 73 रेल मंडलों में टॉप-10 में शामिल रहा।

इस अवधि में रांची मंडल की औसत पंक्चुअलिटी 95.62 प्रतिशत रही और वह देश में नौवें स्थान पर रहा। वहीं, 27 और 28 सितंबर को रांची मंडल ने 100 प्रतिशत पंक्चुअलिटी दर्ज की। 27 और 28 सितंबर को लगातार दो दिनों तक ट्रेनों का परिचालन समय पर रहा।

देश के 73 रेल मंडलों में अजमेर 99.12 प्रतिशत के साथ पहले, राजकोट 98.52 प्रतिशत के साथ दूसरे और मदुरै 97.76 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा। रांची 95.62 प्रतिशत के साथ नौवें स्थान पर रहा। इसके बाद पालघाट 95.45 प्रतिशत के साथ दसवें स्थान पर रहा।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रांची का प्रदर्शन सबसे बेहतर रांची मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची, आद्रा, चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडलों के प्रदर्शन में भी रांची आगे रहा। 28 सितंबर को रांची की पंक्चुअलिटी 100 प्रतिशत रही। इस दिन आद्रा का प्रदर्शन 91.67 प्रतिशत, चक्रधरपुर का 53.01 प्रतिशत और खड़गपुर का 30.97 प्रतिशत रहा।

वहीं, 1 से 28 सितंबर के औसत प्रदर्शन में रांची 95.62 प्रतिशत, आद्रा 89.30 प्रतिशत, चक्रधरपुर 48.66 प्रतिशत और खड़गपुर 45.51 प्रतिशत पर रहा। दक्षिण पूर्व रेलवे का 28 सितंबर का प्रदर्शन 49.24 प्रतिशत और 1 से 28 सितंबर का औसत 54.50 प्रतिशत दर्ज किया गया।

यात्रियों के लिए समय पर पहुंचना सबसे बड़ा लाभ ट्रेनों के समय पर चलने का सीधा लाभ यात्रियों को मिलता है। ट्रेन के निर्धारित समय पर रवाना होने से यात्रियों को स्टेशन पर अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ता है। साथ ही, गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने में होने वाली देरी कम होती है और आगे की यात्रा की योजना भी प्रभावित नहीं होती।

रांची रेल मंडल में ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन के लिए रवानगी से लेकर परिचालन व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। ट्रेनों के मेंटेनेंस और अन्य तैयारियों को निर्धारित समय में पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इस शानदार प्रदर्शन के मुख्य कारण समय पर रवानगी: रांची स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर ट्रेनों की रवानगी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कोचिंग डिपो की सुविधा: रांची में आधुनिक कोचिंग डिपो उपलब्ध होने से ट्रेनों के मेंटेनेंस और धुलाई आदि के काम समय पर पूरे होते हैं।

ट्रैक मेंटेनेंस: रांची मंडल के तहत आने वाले रेल खंडों पर नियमित ट्रैक मेंटेनेंस का काम पूरा किया गया है।

हटिया-बंडामुंडा दोहरीकरण: हटिया से बंडामुंडा के बीच रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण (डबलिंग) का काम तेजी से चल रहा है, जिससे रेल परिचालन अधिक सुचारू और बाधारहित हुआ है। वित्तीय वर्ष में भी 94.67 प्रतिशत औसत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक रांची रेल मंडल की औसत पंक्चुअलिटी 94.67 प्रतिशत दर्ज की गई है। सितंबर के 28 दिनों के आंकड़े में 95.62 प्रतिशत औसत प्रदर्शन के साथ मंडल का प्रदर्शन लगातार बेहतर बना हुआ है।

खड़गपुर, खुर्दा रोड और मुंबई सेंट्रल का प्रदर्शन कम दिए गए आंकड़ों में 28 सितंबर को खड़गपुर मंडल की पंक्चुअलिटी 30.97 प्रतिशत रही, जबकि 1 से 28 सितंबर के दौरान उसका औसत 45.51 प्रतिशत रहा। खुर्दा रोड का 28 सितंबर का प्रदर्शन 38.18 प्रतिशत और अवधि का औसत 42.20 प्रतिशत रहा। मुंबई सेंट्रल का 28 सितंबर को प्रदर्शन 41.03 प्रतिशत और 1 से 28 सितंबर का औसत 44.13 प्रतिशत दर्ज किया गया।