Ranchi News: इंडिगो की फ्लाइट रद होने से बढ़ी परेशानी, ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की मांग

जागरण संवाददाता, रांची। रांची से इंडिगो की कई उड़ाने रद होने से यात्रियों की ट्रेनों पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए झारखंड चेंबर ने डीआरएम से पत्राचार कर रांची रेल मंडल से चलनेवाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि इंडिगो की उड़ाने रद होने के करण बड़ी संख्या में यात्री अचानक रेल सफर की ओर मुड़े हैं। इसका सीधा प्रभाव रांची रेल मंडल की ट्रेनों पर पड़ा है, जहां अधिकांश ट्रेनों में उपलब्ध सीटों की तुलना में प्रतीक्षा सूची तेजी से बढ़ रही है।

चेंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए रांची रेल मंडल ने कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की पहल की है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। आग्रह किया गया कि उपलब्धता, मांग और प्रतीक्षा सूची के विश्लेषण के आधार पर अधिक मांग वाली प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच तत्काल प्रभाव से बढ़ाए जाएं ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और अधिकांश यात्रा आवश्यकताएं पूरी हो सकें।