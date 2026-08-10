रांची में एक तरफ गूंज रहे नारे, दूसरी तरफ बीच सड़क साबुन लगाकर नहाते दिखे बच्चे; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रदर्शन स्थल पर विरोध-प्रदर्शन के साथ रोजमर्रा की जिंदगी की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के बीच बच्चों का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच रहा था।

विधानसभा घेराव के लिए जुटे प्रदर्शनकारियों के बीच कई तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कहीं छात्र नारे लगाते और अपनी मांगों को लेकर डटे हैं, तो कहीं पुलिस की बैरिकेडिंग के बीच लोग अपने लिए खाने-पीने और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम कर रह हैं। इसी दौरान बच्चों ने भी प्रदर्शन स्थल पर नहाने का जुगाड़ कर लिया।