झारखंड बंद का दिखने लगा असर, रांची में 35 से ज्यादा स्कूलों में आज नहीं होंगी कक्षाएं; देखें पूरी सूची  

जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को झारखंड बंद के आह्वान के बाद राजधानी रांची के अधिकांश निजी स्कूलों ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है।

स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को इसकी जानकारी दे दी गई है। बंद के कारण मंगलवार को इन स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित नहीं होंगी।

रांची में बंद रहने वाले प्रमुख स्कूल के नाम

बता दें कि, JPSC-JSSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे।

इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनपर लाठीचार्ज भी किया गया। जिसके विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बंद की घोषणा की।