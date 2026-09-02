रांची के रामप्यारी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, गर्भ में पल रहे बच्चे ने भी तोड़ा दम; 2.24 लाख लेने का आरोप

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में चिरौंदी निवासी 25 वर्षीय गर्भवती महिला खुशबू कुमारी की रामप्यारी अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार की रात मौत हो गई। महिला के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्वजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्वजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

आरोप है कि खुशबू कुमारी अस्पताल पहुंची थी तो उसकी तबीयत सामान्य थी। इलाज के दौरान अचानक उसकी स्थिति बिगड़ गई और महिला की मौत हो गई। स्वजनों का कहना है कि उन्हें इलाज के संबंध में स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई।

इलाज के नाम पर 2.24 लाख रुपये लेने का आरोप स्वजनों के अनुसार, अस्पताल में इलाज के नाम पर उनसे करीब 2.24 लाख रुपये लिए गए। इसके बावजूद महिला की मौत के बाद शव सौंपने में भी काफी देर की गई। आरोप है कि काफी हंगामे के बाद देर रात शव सौंपा गया, लेकिन उस समय भी अस्पताल की ओर से 52 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई।

दवाओं के रैपर और जानकारी मांगने पर नहीं दी गई स्वजनों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दी गई दवाओं की पूरी जानकारी और उनके रैपर उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना है कि यह जानकारी इसलिए मांगी गई थी ताकि यह पता चल सके कि महिला को इलाज के दौरान कौन-कौन सी दवाएं दी गई थीं, लेकिन अस्पताल की ओर से उन्हें दवाओं के रैपर या पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।