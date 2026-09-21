रांची में मेंटेनेंस के चलते कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, समय देखकर निपटा लें काम

जागरण संवाददाता, रांची। लाइन मेंटेनेंस, 33 केवी फीडर के रखरखाव और पेड़ों की डालियों की छंटाई के कारण सोमवार, 21 सितंबर को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

अलग-अलग फीडरों में सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक विद्युत संबंधी कार्य पहले ही पूरा कर लेने की अपील की है।

ओरमांझी क्षेत्र में 33 केवी सिरडो 1 और सिरडो 2 फीडर का सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान सिरडो, सुगनू, बूटी और इंडस्ट्रियल फीडर प्रभावित रहेंगे। निमटांड, केदल, बूटी, महावीर नगर, सुगनू, हनुमान नगर और गौतम ग्रीन सिटी में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

तुपुदाना के तेतरी फीडर में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक पेड़ों की डालियां काटने का काम होगा। इस दौरान तेतरी, डूंगरी, कोचभोग, खरसिदाग, कुटियातू, गरखटंगा, लालखटंगा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी। डोरंडा के अनंतपुर फीडर में दोपहर दो बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

इससे मजिस्ट्रेट कॉलोनी, डायवर्सन रोड और आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे। हिनू फीडर में भी इसी अवधि में एयरपोर्ट रोड, कुंवर सिंह कॉलोनी, एजी कालोनी और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कोकर, नामकुम और चुटिया के कई इलाकों में भी कटौती होगी। चुनाभट्ठा, नामकुम बाजार और कृष्णापुरी फीडर में सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक लाइन मेंटेनेंस और पेड़ों की छंटाई होगी। कोकर शहरी के पावर हाउस फीडर में गुड़िया पेट्रोल पंप से नया टोली तक सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक आपूर्ति प्रभावित रहेगी। हरमू के चेतन टोली फीडर में दोपहर एक से तीन बजे और मेन रोड के काली मंदिर फीडर में भी इसी अवधि में पेड़ों की डालियों की छंटाई के कारण बिजली बंद रहेगी।

सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आपूर्ति रहेगी बाधित कोकर के लालपुर फीडर से जुड़े बैंक कॉलोनी क्षेत्र में सुबह आठ से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। महतो होटल से कोकर डिस्टिलरी पोल तक के क्षेत्र में भी विद्युत कार्य के कारण आपूर्ति प्रभावित होगी।