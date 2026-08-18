राजधानी रांची में आज कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहेगी, कोकर और ओरमांझी डिविजन में मेंटेनेंस वर्क
रांची के कोकर और ओरमांझी डिविजन में मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। आरडीएसएस योजना के तहत नंगे तारों को बदलने और पोल लगाने के काम के कारण कई इलाकों में घंटों बिजली कटी रहेगी।
HighLights
कोकर और ओरमांझी में आज घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
नंगे तारों को कवर केबल में बदलने का मुख्य कार्य।
आरडीएसएस योजना के तहत नए बिजली पोल लगाए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, रांची। आरडीएसएस योजना के तहत बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंगलवार को कोकर विद्युत डिवीजन के विभिन्न इलाकों में कार्य किया जाएगा। इस दौरान एलटी के नंगे तार को कवर केबल में बदलने और नए पोल खड़े करने का काम होगा। इसके कारण कई मोहल्लों में सुबह से शाम तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
वहीं कोकर शहरी पावर हाउस के पावर हाउस फीडर के अंतर्गत मौलाना आजाद कालोनी की गली नंबर 10, 11 और 12 में एक ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। यहां सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान एलटी लाइन को कवर केबल करने और पोल लगाने का काम किया जाएगा।
कृष्णापुरी में साढ़े छह घंटे बंद रहेगी बिजली
चुटिया पावर हाउस के कृष्णापुरी फीडर के अंतर्गत कृष्णापुरी रोड नंबर 14, वर्मा स्टोर के पास एलटी ब्रांच लाइन का काम होगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र का ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
वहीं चुटिया पावर हाउस के राम मंदिर फीडर के अंतर्गत मकचुंद टोली के अंतिम ट्रांसफार्मर को बंद कर एलटी ब्रांच लाइन का काम किया जाएगा। यहां सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। एलटी नंगे तार को कवर केबल में बदलने के साथ पोल लगाने का कार्य होगा।
गरुड़ पावर गली में एक घंटे कटौती
कोकर पावर हाउस के अयोध्यापुरी फीडर के गरुड़ पावर गली क्षेत्र में 11 केवी लाइन और ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। यहां सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
आरएमसीएच सब डिवीजन के बड़गाईं फीडर के तहत टीवीएस शोरूम, विश्वकर्मा कालोनी बड़गाईं क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक एलटी नंगे तार को कवर केबल करने का काम होगा।
न्यू मोरहाबादी में भी छह घंटे बिजली बाधित
मोरहाबादी पावर हाउस के न्यू मोरहाबादी फीडर के अंतर्गत पार्क, प्राइम होटल के पास एक ट्रांसफार्मर बंद रहेगा। यहां सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
एलटी लाइन को कवर केबल करने और पोल खड़ा करने का कार्य किया जाएगा।
विद्युत विभाग ने संबंधित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित अवधि से पहले आवश्यक विद्युत कार्य निपटा लें और बिजली आपूर्ति बाधित रहने के दौरान सहयोग करें।
ओरमांझी में तीन घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, ओरमांझी के अंतर्गत चायबागान पावर सब स्टेशन (पीएसएस) में 11 केवी बारीडीह फीडर में वीसीबी लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके कारण मंगलवार को दिन के 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
बिजली विभाग के अनुसार कार्य के दौरान 11 केवी चायबागान और 11 केवी बारीडीह फीडर से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे उकरीद, चायबागान, बारीडीह सहित आसपास के इलाकों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
विभाग ने बताया कि फीडर में वीसीबी लगाने का कार्य विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। निर्धारित समय में कार्य पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।