रांची के जलसा रेस्टोरेंट में देर रात पुलिस की छापामारी, बिना लाइसेंस बार चलाने के आरोप में पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रांची। रातू थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित सिमलिया इलाके में मंगलवार की देर रात पुलिस ने जलसा रेस्टोरेंट में छापामारी कर कथित रूप से बिना लाइसेंस बार संचालित किए जाने का मामला पकड़ा है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक समेत पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। मौके से शराब की बोतलें और तेज आवाज में बजाया जा रहा साउंड सिस्टम भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार, रातू थाना की टीम मंगलवार की रात इलाके में गश्त कर रही थी।

इसी दौरान सूचना मिली कि सिमलिया स्थित जलसा रेस्टोरेंट में देर रात तक शराब परोसी और बेची जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रात करीब 11:15 बजे रेस्टोरेंट में छापामारी की। पुलिस का आरोप है कि सामान्य रेस्टोरेंट की आड़ में बिना वैध बार लाइसेंस के शराब की बिक्री की जा रही थी।

मौके पर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, मनोरंजन के लिए बाहर से युवतियों को बुलाकर नाच-गाना भी कराया जा रहा था। छापामारी के दौरान शराब की बोतलें और साउंड सिस्टम जब्त कर लिया गया।

पांच आरोपी गिरफ्तार, बुधवार को भेजे गए जेल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमड़े निवासी भोला यादव, रवि स्टील निवासी अभिमन्यु सिंह, केशवनगर निवासी सौरभ कुमार, रौनक सिंह और अनिकेत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री किस तरह की जा रही थी और इसके लिए किसी प्रकार की वैध अनुमति ली गई थी या नहीं। जब्त सामान और मौके से मिले तथ्यों के आधार पर मामले की आगे जांच की जा रही है।

गश्ती के दौरान मिली सूचना पर हुई कार्रवाई इस मामले में पुलिस को किसी शिकायतकर्ता के थाने पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ा। नियमित गश्ती के दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच के बाद कार्रवाई की।

रिंग रोड क्षेत्र में देर रात रेस्टोरेंट में कथित रूप से इस तरह की गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापामारी की। रातू थाना प्रभारी के अनुसार, रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस बार संचालित किए जाने का मामला सामने आया है।