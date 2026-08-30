आदिवासी महाजुटान रैली को लेकर हाई अलर्ट पर रांची पुलिस, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, रांची। आदिवासी महाजुटान रैली को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है।

रैली में राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के मोरहाबादी मैदान पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी की है।

एसएसपी राकेश रंजन ने जिले के सभी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।

पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की संवेदनशील जगहों पर विशेष नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है। रैली को देखते हुए मोरहाबादी मैदान और इसके आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लाइन में तैनात जवानों को भी ड्यूटी में लगाया जाएगा।

रैली स्थल पर आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस महाजुटान में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने तैयारी की है। मोरहाबादी और आसपास के प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।