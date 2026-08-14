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    रांची में 15 अगस्त से पहले पुलिस अलर्ट, होटल-लाउंज में अचानक जांच; बिना आईडी ठहराया तो होगी कार्रवाई

    By Prince Kumar Edited By: Mansi Kumari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:58 AM (IST)

    रांची पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, जिसके तहत होटलों और लॉज में विशेष जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने संचालकों ...और पढ़ें

    एआई जेनरेटेड इमेज।

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    HighLights

    1. स्वतंत्रता दिवस के लिए रांची पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई।

    2. होटलों और लॉज में विशेष जांच अभियान चलाया गया।

    जागरण संवाददाता, रांची। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर के होटल और लाउंज में पुलिस की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान होटल और लाउंज में ठहरे लोगों का सत्यापन किया गया और संचालकों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।

    पुलिस ने होटल संचालकों से स्पष्ट कहा कि बिना पहचान पत्र, विशेषकर आधार कार्ड के सत्यापन के किसी व्यक्ति को ठहराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है।

    जांच के दौरान पुलिस टीमों ने होटल और लाज के रजिस्टर की भी पड़ताल की और वहां ठहरे लोगों की पहचान से संबंधित जानकारी जुटाई। पुलिस ने संचालकों को निर्देश दिया कि होटल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और ठहरने की जानकारी नियमानुसार दर्ज की जाए। संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने को कहा गया है।

    एसएसपी राकेश रंजन ने जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को स्वतंत्रता दिवस तक विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को 15 अगस्त तक देर रात तक सड़कों पर मौजूद रहकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करने को कहा है। इसके साथ ही शहर और जिले के प्रमुख इलाकों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

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    पुलिस टीमों को वाहनों की जांच के साथ संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। प्रमुख चौक-चौराहों, संवेदनशील इलाकों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकना और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।