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रांची में नशे की तस्करी करने वाली महिला गिरफ्तार, 89 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 03:56 PM (IST)

रांची पुलिस ने जुमार पुल बस स्टैंड के पास एक महिला को 89 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर की बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपये है, महिला ने रांची में तस्करी की बात कबूली।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर महिला को दबोचा।

  2. जुमार पुल बस स्टैंड से 89 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद।

  3. बरामद ब्राउन शुगर की कीमत लगभग पांच लाख रुपये।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में ब्राउन शुगर की तस्करी के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने जुमार पुल बस स्टैंड के पास छापेमारी कर एक महिला को 89 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है।

बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार महिला की पहचान मुन्नी देवी (43), पति बाबला राम, निवासी देवी मंडप के पास, कोकर बाजार, जतराटांड़, सदर थाना क्षेत्र के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि बिहार की ओर से एक महिला भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर रांची पहुंचने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई।

टीम जुमार पुल बस स्टैंड के पास पहुंचकर महिला का इंतजार करने लगी। दोपहर में पुलिस ने एक महिला को आटो में अकेले बैठे देखा। पुलिस को अपनी ओर आते देखकर महिला आटो से उतरकर भागने लगी। महिला चौकीदार की मदद से उसे पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान महिला के काले रंग के पर्स से प्लास्टिक में रखा 89 ग्राम ब्राउन शुगर और 20 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में महिला ने रांची के विभिन्न चौक-चौराहों पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने की बात स्वीकार की है।

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