जिस मासूम की लाश बोरे में थी, आखिर उसे मिला इंसाफ; रांची में दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के छह साल पुराने मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार नेसार अंसारी को फांसी की सजा सुनाई है।

अदालत ने 10 अगस्त को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। घटना वर्ष 2020 में रातू थाना क्षेत्र में हुई थी। अभियुक्त घटना के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में है।

अभियोजन के अनुसार, नेसार अंसारी ने सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। वारदात के बाद साक्ष्य छिपाने की नीयत से उसने बच्ची के शव को बोरे में बंद कर पास के खेत में फेंक दिया।

खेत में बोरे के अंदर बच्ची का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और उनमें भारी आक्रोश था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर किसी तरह शांत कराया। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। मासूम बच्ची के प्रति संवेदना जताते हुए उस समय के डीआइजी सह तत्कालीन ग्रामीण एसपी नौशाद आलम उसके जनाजे में शामिल हुए थे और उन्होंने बच्ची के शव को कंधा भी दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य और दलीलें प्रस्तुत कीं। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पहले अभियुक्त को दोषी करार दिया और अब उसे फांसी की सजा सुनाई है।