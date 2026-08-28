न्यू मार्केट से खादगढ़ा तक बदलेगी रांची की तस्वीर, नगर निगम बोर्ड ने दी इन बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी

जागरण संवाददाता, रांची। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। रांची नगर निगम बोर्ड ने न्यू मार्केट और डेली मार्केट में अत्याधुनिक मार्केट काम्प्लेक्स, बकरी बाजार में मल्टीस्टोरी पार्किंग सह मार्केट और खादगढ़ा बस स्टैंड में थ्री स्टार होटल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इन परियोजनाओं का निर्माण एनबीसीसी की ओर से किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को निर्माण मद में राशि खर्च नहीं करनी होगी। परियोजनाओं से होने वाली आय में से एक हिस्सा एनबीसीसी निगम को देगा। गुरुवार को हुई निगम बोर्ड की बैठक में शहर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। बैठक में निगम क्षेत्र में छह स्थानों पर अंचल कार्यालय (सर्किल ऑफिस) खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर नीरज कुमार, राज्यसभा सांसद महुआ मांजी, नगर आयुक्त सुशांत गौरव, अपर नगर आयुक्त संजय कुमार समेत 53 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। छह जगहों पर खुलेंगे अंचल कार्यालय नगर निगम की योजना के अनुसार वार्ड 21 के बड़ा तालाब, वार्ड 32 के पंडरा, वार्ड छह के बांधगाड़ी, वार्ड 42 में धुर्वा निर्वाचन कार्यालय के पास, वार्ड 41 के शाखा मैदान धुर्वा और वार्ड 52 के नायक टोली, हटिया में अंचल कार्यालय बनाए जाएंगे। यहां लोग निगम से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन जमा कर सकेंगे।

संबंधित कार्यों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही कराने की व्यवस्था होगी। मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि इन अंचल कार्यालयों को अगले एक से दो माह में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लोगों को छोटे-छोटे काम के लिए निगम मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी जांच बोर्ड ने शहर के सभी 53 वार्डों में बहुमंजिली इमारतों में बनाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच कराने का निर्णय लिया है। निगम को आशंका है कि कुछ भवनों में टैक्स में छूट लेने के लिए केवल कागज पर या दिखावे के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है। ऐसे भवनों की रैंडम जांच की जाएगी।

निगम खुद टेंडर निकाल चुनेगा काम करने वाली एजेंसी बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य सरकार की ओर से चयनित एजेंसियों को अब निगम में सीधे काम नहीं दिया जाएगा। निगम अपने स्तर से टेंडर जारी कर एजेंसी का चयन करेगा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि पहले सरकार द्वारा चयनित एजेंसियां निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से नहीं लेती थीं।