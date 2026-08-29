रांची की मेकॉन ने फिर दिखाया दम! नगरनार के 2 MTPA प्लांट में शुरू हुई अहम प्रक्रिया
मेकॉन लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के नगरनार में एनएमडीसी के 2.0 एमटीपीए आयरन ओर पेलेटाइजेशन प्लांट की इंडक्शन फर्नेस का बर्नर ...और पढ़ें
HighLights
मेकॉन ने नगरनार पेलेट प्लांट में बर्नर लाइट-अप किया।
मेकॉन की तकनीकी विशेषज्ञता और परियोजना प्रबंधन क्षमता प्रदर्शित हुई।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग एवं कंसल्टेंसी कंपनी मेकॉन लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के नगरनार में एनएमडीसी के 2.0 एमटीपीए क्षमता वाले आयरन ओर पेलेटाइजेशन प्लांट की इंडक्शन फर्नेस के संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।
मेकॉन ने प्लांट में बर्नर लाइट-अप और रिफ्रैक्टरी ड्राई-आउट शुरू होने पर पूरी टीम को बधाई दी है। मेकॉन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नगरनार स्थित पेलेटाइजेशन प्लांट में यह प्रक्रिया वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुई। इस परियोजना में रांची मुख्यालय वाली मेकान कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन सुपरविजन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रही है।
#MECON Congratulates NMDC on start of burner light-up and refractory dry-out of Induration Furnace of 2.0 MTPA Iron Ore Pelletization Plant at Nagarnar in presence of senior officials of NMDC & MECON.MECON is providing Consultancy, Project Mgmt. & Constn. Supervision services. pic.twitter.com/OsQ9ABa7ox— MECON LIMITED (@MECONLimited) August 29, 2026
इंडक्शन फर्नेस में बर्नर लाइट-अप और रिफ्रैक्टरी ड्राई-आउट प्लांट को संचालन के अगले चरण में ले जाने के लिए अहम प्रक्रिया मानी जाती है। इससे फर्नेस की रिफ्रैक्टरी लाइनिंग को निर्धारित तरीके से गर्म कर तैयार किया जाता है।
मेकॉन ने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया पर परियोजना की तस्वीरें साझा करते हुए इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इससे रांची की मेकॉन की देश की बड़ी खनिज एवं इस्पात परियोजनाओं में तकनीकी विशेषज्ञता और परियोजना प्रबंधन क्षमता भी सामने आती है।