डेली मार्केट, न्यू मार्केट, खादगढ़ा सहित रांची के बाजारों का होगा कायाकल्प, NBCC ने पेश किया मॉर्डन डिजाइन

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के प्रमुख बाजारों की तस्वीर आने वाले दिनों में बदल सकती है। रांची नगर निगम ने शहर के पुराने और महत्वपूर्ण बाजार क्षेत्रों के सुनियोजित पुनर्विकास और आधुनिकीकरण की कवायद तेज कर दी है।

डेली मार्केट, न्यू मार्केट, अपर बाजार, खादगढ़ा और बकरी बाजार को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर काम चल रहा है। मंगलवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनबीसीसी के पदाधिकारियों ने प्रस्तावित लेआउट और डिजाइन का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया।

बैठक में पूर्व की चर्चाओं और दुकानदारों के साथ हुई बैठकों में मिले सुझावों को भी शामिल किया गया। निगम का जोर केवल पुराने भवनों के पुनर्निर्माण पर नहीं, बल्कि बाजारों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप व्यवस्थित व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर है। प्रस्ताव में पार्किंग, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, सुगम आवागमन और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है।

डेली मार्केट में पार्किंग के साथ व्यावसायिक परिसर एसके सहाय डेली मार्केट, मेन रोड के लिए करीब 2.16 एकड़ जमीन पर विकास योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें पार्किंग के लिए जी 4 संरचना में करीब 2,148 वर्गमीटर क्षेत्र प्रस्तावित है। इसके अलावा दो व्यावसायिक-सह-होटल भवनों के लिए बी जी 8 संरचना का प्रस्ताव है। दोनों भवनों का निर्मित क्षेत्र क्रमश: करीब 16,057 और 15,826 वर्गमीटर रखा गया है।

न्यू मार्केट में बनेगा आधुनिक व्यावसायिक परिसर रातू रोड स्थित न्यू मार्केट के करीब 1.71 एकड़ के त्रिकोणीय भू-भाग में आधुनिक दुकान और कार्यालय परिसर विकसित करने की योजना है। इसके लिए बी एलजी यूजी 3 संरचना में करीब 17,913 वर्गमीटर क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना का उद्देश्य बाजार क्षेत्र को व्यवस्थित करने के साथ यहां आने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

खादगढ़ा में कमर्शियल-कम-होटल भवन खादगढ़ा बस स्टैंड की करीब एक एकड़ जमीन पर बी जी 6 संरचना में आधुनिक व्यावसायिक-सह-होटल भवन विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके लिए करीब 10,432 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित है। बाजार और बस स्टैंड क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है।

बकरी बाजार के लिए भी तैयार होगा डिजाइन बकरी बाजार स्थित नगर निगम की जमीन पर आधुनिक व्यावसायिक परिसर विकसित करने की योजना है। इसके लिए एनबीसीसी को डिजाइन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रस्ताव में अपर बाजार क्षेत्र में नगर निगम की दुकानों के पूर्व आवंटनधारियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है।

छोटे-बड़े सभी दुकानदारों का रखा जाएगा ध्यान पुनर्विकास योजना में दुकानदारों की जरूरतों को भी प्रमुखता दी जा रही है। प्रस्तावित दुकानों के आकार और संरचना का निर्धारण छोटे, मध्यम और बड़े सभी कारोबारियों की जरूरत के अनुसार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। दुकान में कारोबार, ग्राहकों की आवाजाही, माल रखने की सुविधा और भविष्य में व्यापार के विस्तार जैसी जरूरतों को भी डिजाइन में शामिल करने का प्रयास है।

अंतिम नहीं हुआ प्रस्ताव, कई दौर की बैठक के बाद होगा निर्णय प्रस्तावित लेआउट और डिजाइन का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने आवश्यक व्यावहारिक बदलाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी विभिन्न स्तरों से सुझाव मिल रहे हैं। कई दौर की बैठक और संबंधित हितधारकों से विमर्श के बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। तकनीकी, वित्तीय और व्यावहारिक पहलुओं की भी जांच होगी।