अमेरिका के खिलाफ झारखंड में प्रदर्शन, वेनेजुएला राष्ट्रपति Nicolas Maduro के अपहरण पर जताया विरोध

रांची में वामदलों के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्रित होकर अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर अमेरिका ले जाए जाने की घटना की कड़ी भर्त्सना की।

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में वामदलों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लैटिन अमरीकी देश वेनेजुएला के साथ एकजुटता व्यक्त की।

वक्ताओं ने कहा की अमरीका की यह आतंकी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, लेकिन भारत सरकार का इस मुद्दे पर वेनेजुएला के पक्ष में नहीं खड़ा होना काफी चिंताजनक है।

इस मौके पर सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, भाकपा (माले) के शुभेंदु सेन, सीपीआई के अजय सिंह, फिल्मकार मेघनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता फादर टोनी, दिप्ती मिंज अफजल अनीस, विरेन्द्र कुमार, सुखनाथ लोहरा, एसके राय समेत छात्र संगठन आइसा, एसएफआई, सीटू, एटक और एक्टू के सदस्य भी मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता नंदिता भट्टाचार्य ने की।