अमेरिका के खिलाफ झारखंड में प्रदर्शन, वेनेजुएला राष्ट्रपति Nicolas Maduro के अपहरण पर जताया विरोध
रांची और झारखंड के अन्य जिलों में वामदलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में वामदलों ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लैटिन अमरीकी देश वेनेजुएला के साथ एकजुटता व्यक्त की।
रांची में वामदलों के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्रित होकर अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए वेनेजुएला के निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर अमेरिका ले जाए जाने की घटना की कड़ी भर्त्सना की।
वक्ताओं ने कहा की अमरीका की यह आतंकी कार्रवाई संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, लेकिन भारत सरकार का इस मुद्दे पर वेनेजुएला के पक्ष में नहीं खड़ा होना काफी चिंताजनक है।
इस मौके पर सीपीएम के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, भाकपा (माले) के शुभेंदु सेन, सीपीआई के अजय सिंह, फिल्मकार मेघनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता फादर टोनी, दिप्ती मिंज अफजल अनीस, विरेन्द्र कुमार, सुखनाथ लोहरा, एसके राय समेत छात्र संगठन आइसा, एसएफआई, सीटू, एटक और एक्टू के सदस्य भी मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता नंदिता भट्टाचार्य ने की।
