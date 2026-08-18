JSSC-CGL परीक्षा रद: अनशन खत्म कर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो, भारी पुलिस बल तैनात
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में जेपीएससी/जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन तुड़वाया। हालांकि, छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया।
HighLights
स्वास्थ्य मंत्री ने देवेंद्र नाथ महतो का अनशन तुड़वाया।
छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग पर आंदोलन जारी रखा।
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देर रात पुलिस बल तैनात।
जागरण समदाता, रांची। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोमवार देर रात स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन तुड़वाया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती एवं उपचाररत अन्य आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं का भी हालचाल लिया और सभी से आंदोलन समाप्त करने की अपील की।
अनशन तुड़वाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी देवेंद्र नाथ महतो को अपने साथ लेकर ढोल-नगाड़ों के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे। वहां मौजूद छात्रों ने दोनों का स्वागत किया। इसके बाद मंत्री और देवेंद्र नाथ महतो धरना स्थल पर पहले से बैठे आंदोलनरत छात्रों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की।
इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है। उन्होंने छात्रों से सरकार पर भरोसा करने और आंदोलन समाप्त कर आगे की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।
हालांकि, धरना स्थल पर मौजूद छात्रों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार करते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर अपना रुख स्पष्ट रखा।
छात्रों का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देर रात तक स्वास्थ्य मंत्री और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत का दौर चलता रहा।
आधी रात पहुंची पुलिस
आधी रात को भारी संख्या में पुलिस बल स्टेडियम पहुंचे इसके बाद छात्र घबरा गए छात्रों ने बताया कि उनके आमरण स्थल को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वह शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिसकर्मी भारी संख्या में मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- झारखंड सरकार ने छात्रों की JSSC-CGL परीक्षा रद करने की मांग को माना, देवेंद्र महतो ने खत्म किया आंदोलन