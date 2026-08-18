JSSC-CGL परीक्षा रद: अनशन खत्म कर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो, भारी पुलिस बल तैनात

जागरण समदाता, रांची। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोमवार देर रात स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन तुड़वाया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती एवं उपचाररत अन्य आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं का भी हालचाल लिया और सभी से आंदोलन समाप्त करने की अपील की।

अनशन तुड़वाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी देवेंद्र नाथ महतो को अपने साथ लेकर ढोल-नगाड़ों के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे। वहां मौजूद छात्रों ने दोनों का स्वागत किया। इसके बाद मंत्री और देवेंद्र नाथ महतो धरना स्थल पर पहले से बैठे आंदोलनरत छात्रों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की।

इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है। उन्होंने छात्रों से सरकार पर भरोसा करने और आंदोलन समाप्त कर आगे की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।