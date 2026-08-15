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रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दूसरी रात भी गूंजी देशभक्ति की धुन, आंदोलन स्थल पर डटे रहे स्टूडेंट्स

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:30 AM (IST)

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार दूसरी रात भी देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा।

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दूसरी रात भी गूंजी देशभक्ति की धुन।

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दूसरी रात भी गूंजी देशभक्ति की धुन।

HighLights

  1. जेपीएससी-जेएसएससी अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी।

  2. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दूसरी रात भी देशभक्ति गीत गूंजे।

  3. छात्रों ने सीबीआई जांच और परीक्षा रद करने की मांग की।

जागरण संवाददाता, रांची। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच लगातार शुक्रवार को दूसरी रात भी देशभक्ति के रंग में रंगी रही। स्टेडियम में देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं देर रात तक आंदोलन स्थल पर डटे रहे।

श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार शाम संगीत संध्या प्रस्तुत की। देशभक्ति गीतों के साथ छात्रों ने आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाया। संगीत की धुन और गीतों के बीच स्टेडियम में मौजूद हजारों छात्रों ने एकजुटता का संदेश दिया।

शहर के विभिन्न छात्रावासों से भी बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। कई छात्र समूहों में स्टेडियम पहुंचे और देर रात तक आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे।

ranchi protest

आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, संबंधित परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग शामिल है।

आंदोलन की अगली कड़ी में शनिवार को छात्रों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी आंदोलनकारी छात्रों ने बताया कि यात्रा के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों और एकजुटता का संदेश दिया जाएगा।

इसके बाद स्टेडियम में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। छात्रों का कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखते हुए सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाई जाएंगी।

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