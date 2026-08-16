JPSC-JSSC आंदोलन पर सियासत तेज, विपक्ष ने मांगी CBI जांच तो JMM ने छात्रों से बातचीत की अपील की

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया। 22 दिनों से जारी आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। विपक्ष जहां छात्रों की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से छात्रों से बातचीत और आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखने की अपील की जा रही है।

छात्रों की मांग सिर्फ CBI जांच की- नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में जिद्दी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि JSSC और JPSC में नौकरी बेचे जाने के आरोप अब खुले तौर पर अखबारों में सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पैसे देकर नौकरी हासिल करने के दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह झारखंड के प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि छात्र सरकार से कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी सीधी मांग पूरे मामले की CBI जांच कराने की है और कुछ भी नहीं है। सरकार को छात्रों की इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

Ranchi, Jharkhand: LoP in the State assembly Babulal Marandi says, "Chief Minister should not be stubborn. Because the way JSSC and JPSC have sold jobs, it is all coming out openly these days in newspapers. On social media, it is being revealed who bought jobs by paying money.… pic.twitter.com/2SbmEqkesb — IANS (@ians_india) August 16, 2026 BJP विधायक नवीन जायसवाल ने छात्रों के अनुशासन को सराहा BJP विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड के छात्र और युवा पिछले 22 दिनों से बेहद अनुशासित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखा है। नवीन जायसवाल ने जंतर-मंतर के प्रदर्शन का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश ने वहां प्रदर्शन का एक अलग चेहरा देखा, जबकि झारखंड के छात्रों ने अपने आंदोलन के दौरान यह दिखाया कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाया जा सकता है।

Ranchi, Jharkhand: BJP MLA Navin Jaiswal says, "The students and youth of Jharkhand have been protesting in a very disciplined manner for the past 22 days. The entire country also saw the protest at Jantar Mantar, where there was indecency, no control over language, and abuses.… pic.twitter.com/NZOkmuaSIh — IANS (@ians_india) August 16, 2026 20 अगस्त से पहले बातचीत जरूरी- JMM नेता मनोज पांडे वहीं JMM नेता मनोज पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपने हक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसी भी आंदोलन को डिरेल नहीं होने देना चाहिए और उसमें किसी असामाजिक तत्व को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि 20 अगस्त से पहले थोड़ा लचीलापन दिखाया जाए। अगर एक-दो बिंदुओं पर गतिरोध है तो उन मुद्दों पर बातचीत की जानी चाहिए। मनोज पांडे ने कहा कि छात्र सरकार के अपने हैं और छात्र हित में जो बेहतर कदम होगा, सरकार उसे उठाने के लिए तैयार है।