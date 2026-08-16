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JPSC-JSSC आंदोलन पर सियासत तेज, विपक्ष ने मांगी CBI जांच तो JMM ने छात्रों से बातचीत की अपील की

By Mansi KumariEdited By: Mansi Kumari
Updated: Sun, 16 Aug 2026 01:05 PM (IST)

रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का 22 दिनों से जारी आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष छात्रों से बातचीत कर लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालने की अपील कर रहा है।

बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल और मनोज पांडे की फाइल फोटो।

बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल और मनोज पांडे की फाइल फोटो।

HighLights

  1. बाबूलाल मरांडी ने JSSC-JPSC नौकरी घोटाले की CBI जांच की मांग की।

  2. JMM नेता मनोज पांडे ने 20 अगस्त से पहले छात्रों से बातचीत की अपील की।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया। 22 दिनों से जारी आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। विपक्ष जहां छात्रों की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से छात्रों से बातचीत और आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखने की अपील की जा रही है।

छात्रों की मांग सिर्फ CBI जांच की- नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में जिद्दी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनका कहना है कि JSSC और JPSC में नौकरी बेचे जाने के आरोप अब खुले तौर पर अखबारों में सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पैसे देकर नौकरी हासिल करने के दावे सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह झारखंड के प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि छात्र सरकार से कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी सीधी मांग पूरे मामले की CBI जांच कराने की है और कुछ भी नहीं है। सरकार को छात्रों की इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

BJP विधायक नवीन जायसवाल ने छात्रों के अनुशासन को सराहा

BJP विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड के छात्र और युवा पिछले 22 दिनों से बेहद अनुशासित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रखा है।

नवीन जायसवाल ने जंतर-मंतर के प्रदर्शन का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश ने वहां प्रदर्शन का एक अलग चेहरा देखा, जबकि झारखंड के छात्रों ने अपने आंदोलन के दौरान यह दिखाया कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाया जा सकता है।

20 अगस्त से पहले बातचीत जरूरी- JMM नेता मनोज पांडे

वहीं JMM नेता मनोज पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपने हक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। हालांकि उन्होंने कहा है कि किसी भी आंदोलन को डिरेल नहीं होने देना चाहिए और उसमें किसी असामाजिक तत्व को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने छात्रों से अपील की है कि 20 अगस्त से पहले थोड़ा लचीलापन दिखाया जाए। अगर एक-दो बिंदुओं पर गतिरोध है तो उन मुद्दों पर बातचीत की जानी चाहिए। मनोज पांडे ने कहा कि छात्र सरकार के अपने हैं और छात्र हित में जो बेहतर कदम होगा, सरकार उसे उठाने के लिए तैयार है।

मनोज पांडे ने आगे कहा कि उन परीक्षा परिणामों को रद्द करने को लेकर भी सवाल उठाया, जिनका प्रकाशन कोर्ट की मध्यस्थता से हुआ है और जिनके आधार पर अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसे परिणामों को कैसे रद्द किया जाएगा और क्या ऐसा करने पर अवमानना का मामला नहीं बन सकता?

ऐसे में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर अब 20 अगस्त से पहले सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की संभावना महत्वपूर्ण हो गई है। एक ओर छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं, वहीं विपक्ष CBI जांच को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है और सत्ता पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहा है।