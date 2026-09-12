JPSC-JSSC की मुफ्त कोचिंग के लिए 27 सितंबर को रांची में प्रवेश परीक्षा, 15-16 सितंबर को दस्तावेज सत्यापन

जागरण संवाददाता, रांची। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना के तहत जेपीएससी और जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के चयन को लेकर प्रवेश परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा रांची के डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय में होगी। इसके लिए झारखंड राज्य हज समिति ने तैयारी शुरू कर दी है।

झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। चयन परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करायी जाएगी। योजना के तहत कुल 80 सीटों पर चयन होना है। इनमें जेपीएससी की तैयारी के लिए 40 और जेएसएससी की तैयारी के लिए 40 सीटें निर्धारित हैं।

समिति को दोनों पाठ्यक्रमों के लिए कुल 293 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 264 आवेदन योग्य और 29 आवेदन अयोग्य पाए गए हैं। वहीं, जेपीएससी की 40 सीटों के लिए 200 आवेदन मिले, जिनमें 188 योग्य और 12 अयोग्य हैं। वहीं, जेएसएससी की 40 सीटों के लिए 93 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 76 योग्य और 17 अयोग्य पाए गए हैं।