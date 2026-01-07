रांची में IIT खोलने का प्रस्ताव, झारखंड के युवाओं को मिलेगा सीधा लाभ 

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में IIT स्थापित करने की मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है। इस संबंध में झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए कई प्रस्ताव रखे।

उन्होंने रांची में आईआईटी स्थापित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने रांची में कौशल विश्वविद्यालय और फिनटेक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की भी मांग की।

उन्होंने केंद्र से राज्य के हित में अपेक्षित सहयोग का अनुरोध किया और विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से झारखंड में उच्च शिक्षा का विकास होगा। वहीं, शहर के कई शिक्षाविदों ने भी राजधानी में आईआईटी की स्थापना को मजबूत कड़ी करार देते हुए इसे छात्रहित में आवश्यक बताया।

आईआईटी के खुलने से ये मिलेगा लाभ

IIT लैब, स्टार्टअप और फैकल्टी के नेतृत्व वाले प्रोजेक्ट के माध्यम से रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा

एआइ, माइनिंग टेक और ग्रीन एनर्जी प्रबंधन की उच्च तकनीक में झारखंड के संसाधनों के अनुकूल माहौल प्राप्त होंगे

उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें इनक्यूबेशन सेंटर युवाओं को इनोवेटिव व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे

उद्योगों के साथ सहयोग व्यावहारिक रिसर्च को गति देगा, जिससे विचारों को पेटेंट और उत्पादों में बदला जा सकेगा

झारखंड की तकनीकी क्षेत्रों में स्थिति मजबूत होगी क्योंकि आइआइटी ग्रेजुएट आइटी, मैन्युफैक्चरिंग और भारी उद्योगों में कमियों को पूरा करेंगे ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए कुशल कार्यबल तैयार होगा

IIT कैंपस के आसपास शिक्षा, रिसर्च और सहायक सेवाओं में नई नौकरियों से आर्थिक विकास में तेजी आती है।

इन्होंने ये कहा

राजधानी रांची पूर्व से ही एजुकेशन हब के तौर पर मशहूर है। ऐसे में यदि आइआइटी की स्थापना होती है तो बेशक रांची रिसर्च हब बन जाएगी। देश-विदेश के विशेषज्ञ यहां आकर अपना ज्ञान साझा करेंगे। एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा, जिसका सीधा लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। आइआइटी के लिए अलग से फंड भी आवंटित होते हैं, जिससे एक नया प्रारूप देखने को मिलेगा। उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें इनक्यूबेशन सेंटर युवाओं को इनोवेटिव व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। इससे इतर विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन होगा। -डॉ. राजीव श्रीवास्तव, निदेशक, ट्रिपल आइटी रांची। झारखंड की राजधानी रांची में आइआइटी के खुलने से यहां के युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। आइआइटी इस तरह की अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था समझी जाती है जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता की डिग्री बहुत ही उच्च स्तर की होती है। इससे कई लोगों को उनके मेधा के आधार पर नियुक्ति का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही कई लोगों को रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। तकनीकी कौशल का क्षेत्रीय स्तर पर भी व्यापक लाभ प्राप्त होता है। शोध की गुणवत्ता बेहतर होने से पूरे राज्य में शोध के प्रति विश्वसनीयता तथा प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है, जिससे राज्य के अन्य संस्थान भी प्रेरित होकर अच्छा कार्य करने काे प्रेरित होते हैं। -डॉ. राजकुमार शर्मा, प्राचार्य, डोरंडा कॉलेज , रांची।

राजधानी रांची में आइआइटी खुलने से राज्य के विकास के लिए बड़े अवसर मिलते हैं, विशेषकर युवाओं को टाप-टियर तकनीकी शिक्षा प्रदान करके। यह संस्थान प्रबंधन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और उभरती टेक्नोलाजी जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित करेगा, जिससे झारखंड के लोगों को सीधा लाभ होगा। युवाओं को बिना राज्य छोड़े विश्वस्तरीय शिक्षा मिलेगी, जिसमें लागत कम होती है और ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों से नामांकन बढ़ता है। आइआइटी में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए तैयार कौशल से लैस करते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं। लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को स्कालरशिप और कोचिंग सहायता मिलती है, जिससे वे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक वेतन वाली नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर पाते हैं। - डॉ. पप्पू कुमार रजक, को-आर्डिनेटर, डिपार्टमेंट आफ कंप्यूटर साइंस, डोरंडा कॉलेज ।