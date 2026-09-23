एआई के दौर में क्या मशीनें बना लेंगी इंसान को गुलाम? 3 साल की पढ़ाई के बाद IAS अफसर ने लिखी 8 किताबें, खोले बड़े राज

अश्विनी रघुवंशी, रांची। एआई अर्थात कृत्रिम बुद्धिमता। ऐसी यह तकनीक है जिस पर आम मनुष्य के घर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विमर्श है। इसके लाभ बताए जा रहे हैं तो हानि भी। इसी परिवेश में मानव सभ्यता को और सभ्य बनाने में एआई की उपयोगिता को समझाने की दिशा में आईएएस डाॅ मनीष रंजन ने बड़ा प्रयास किया है।

उन्होंने एआई से संबंधित अलग अलग विषय पर आठ पुस्तकें लिखी हैं। सभी आनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं। डाॅक्टर मनीष रंजन न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के विशेषज्ञ हैं, न इसके पेशेवर। वे 2002 बैच के अखिल भारतीय सिविल सेवा के पदाधिकारी हैं। फिलवक्त रांची के श्रीकृष्णा सिन्हा लोक प्रशासन संस्थान में निदेशक हैं।

एआई से जीवन को आसान बनाने, नौकरी गंवाने की आशंका के साथ नई नौकरी पाने की संभावना, सरकारी कामकाज को सुगम बनाने, शिक्षा हासिल करने में सुविधा होने जैसी बातें आम विमर्श में उन्हें लगातार सुनने को मिल रही थी। इसने उन्हें एआई पर अध्ययन को प्रेरित किया।

तीन सालों तक जहां से ज्ञान मिला, उसे हासिल करने में लगे रहे। इसी कालखंड में वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। वहां कुछ एआई विशेषज्ञ उनके संपर्क में आए। एआई से जुड़ा उनका ज्ञान भंडार और भरता चला गया। और आगे बढ़ गया एआई से जुड़ी नई बातें सीखने का सिलसिला। हां, इस दौरान उन्हें जो ज्ञान मिलता था, उसे डायरी में दर्ज करते गए।

उनकी पढ़ाई का दायरा भी बेहद विस्तृत रहा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के गोल्डमैन स्कूल और ऑक्सफोर्ड के सईद बिजनेस स्कूल से लेकर जॉन्स हॉपकिन्स, कोलंबिया, फ्रैंकफर्ट और सियोल तक के संस्थानों में अध्ययन और प्रशिक्षण का अवसर मिला। विदेश से झारखंड वापस आकर उन्हें लगा कि पुस्तकों के जरिए एआई की महत्ता को आम जनमानस तक पहुंचाने का जतन किया जाना चाहिए। किए भी। लिखना शुरू किए तो आठ पुस्तकों की रचना हो गई। उन्होंने सिलिकॉन वैली की ताजा बहसें सुनी तो गांव के चौपाल की भाषा भी। शायद यही वजह है कि एआई जैसे जटिल विषय को समझने के बाद उन पर कलम चला सके हैं।

माता शिक्षिका थी जिनसे पुस्तक लेखन की मिली प्रेरणा आईएएस मनीष रंजन मूलत: छपरा के रहने वाले हैं। उनके पिता सरकारी सेवक थे। माता शिक्षिका। माता हमेशा पुस्तक के पठन पाठन पर जोर देती थी। घर का वातावरण ऐसा था कि मनीष रंजन का बाल मन ही पुस्तक की महत्ता का मनन कर चुका था।

अविभाजित बिहार के प्रतिष्ठित नेतरहाट में दाखिला हो गया। दिल्ली के हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किए। आनंद के आईआरएम से प्रबंधन की डिग्री ली। इसी बीच अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण किए और देश में चौथा स्थान प्राप्त किया।