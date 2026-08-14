'1 रात के ₹5000...'; रांची के सनराज होटल में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश, WhatsApp चैट ने खोली पोल

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित होटल सनराज रेसिडेंसी में पुलिस ने छापामारी कर कथित रूप से देह व्यापार खुलासा किया है। एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि अहीर टोली के पास स्थित होटल में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

होटल रिहायशी इलाके में होने के कारण आसपास के लोगों को इससे परेशानी हो रही थी और समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक, कोतवाली के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। इसके बाद टीम होटल सनराज रेसिडेंसी पहुंची। होटल की तलाशी शुरू की गई।

किन कमरों में चल रहा था देह व्यापार? रिसेप्शन पर मौजूद मैनेजर उज्जवल मंडल से पूछताछ की गई। उसने होटल मालिक का नाम अभय कुमार सिंह बताया। पुलिस के अनुसार, मैनेजर ने पूछताछ में बताया कि होटल के कमरा नंबर 202, 203, 204, 205 और 206 में ठहरे लोग देह व्यापार के लिए आए थे।

रजिस्टर में कमरा नंबर 103, 102, 204, 201, 301 और 206 अलग-अलग नामों से बुक मिले। पुलिस को रजिस्टर में दर्ज नाम और कमरों में वास्तव में ठहरे लोगों के नामों में भी अंतर मिला। मैनेजर ने कथित तौर पर बताया कि होटल मालिक के साथ मिलकर चेकिंग से बचने और इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए रजिस्टर में वास्तविक नाम दर्ज नहीं किए जाते थे।

कमरा नंबर 204 से सुनील कुमार नायक और एक युवती मिले। कमरा नंबर 203 से अमित कुमार और एक युवती मिले। कमरा नंबर 206 से शुभम मंडल और एक युवती मिले। इसके अलावा कई कमरों से युवतियां बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए लोगों की सहमति से मोबाइल फोन की जांच की।

जांच में व्हाट्सएप चैट में राजन नामक व्यक्ति से पैसों के लेन-देन से संबंधित बातचीत मिली। पूछताछ में एक युवती ने राजन को दलाल बताते हुए कहा कि उसके माध्यम से पैसे लेकर ग्राहकों के पास भेजा जाता है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस के अनुसार, शुभम मंडल के मोबाइल में भी दलाल के माध्यम से होटल संचालक से संपर्क होने और लड़कियों की फोटो व रेट भेजे जाने संबंधी चैट मिलने की बात सामने आई। उसने बताया कि एक रात के लिए 5000 रुपये की बात हुई थी और हंगामा होने की आशंका में उसने चैट डिलीट कर दी थी।

मैनेजर उज्जवल मंडल से पूछताछ में पुलिस को कथित तौर पर बताया गया कि होटल संचालक अभय सिंह दलाल के माध्यम से लड़कियों को बुलाता था। पुलिस ने इस मामले में होटल मैनेजर उज्जवल मंडल, सुनील कुमार नायक, अमित कुमार, शुभम मंडल, और पांच लड़कियों को पकड़ा है।