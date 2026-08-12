किशोरगंज चौक पर दुकान तोड़ने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, रांची नगर निगम से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में रांची के किशोरगंज चौक स्थित एक दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने की रांची नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में रांची नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रार्थी मेहुल मृगेंद्र की ओर से याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सात अगस्त को रांची नगर निगम की ओर से उनके आवास के सामने स्थित दुकान के स्ट्रक्चर को अवैध बताते हुए उसे हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था।

निगम की ओर से इसे अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई की कोशिश भी की गई। अदालत को बताया गया कि जिस परिसर में दुकान स्थित है, उसका स्वीकृत नक्शा मौजूद है। इसके बाद नगर निगम की ओर से दुकान के स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं है।

अधिवक्ता ने अदालत से निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल नगर निगम की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी और निगम को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।