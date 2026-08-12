रांची में भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा की तबीयत बिगड़ी, मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी

जागरण संवाददाता, रांची। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों में शामिल उम्मे हबीबा की मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पिछले आठ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी छात्रा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. इरफान अंसारी सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्रा से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना और चिकित्सकों से स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली।



स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को छात्रा का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती अन्य आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य स्थिति पर भी लगातार निगरानी रखने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और आंदोलन के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेल रहे छात्रों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बोले- युवाओं को पीड़ा होगी तो हर हाल में मदद डाॅ. इरफान अंसारी ने कहा कि युवाओं और छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि युवाओं को पीड़ा होगी, युवाओं को दर्द होगा, तो इरफान अंसारी हर हाल में उनके बीच पहुंचेगा। चाहे दिन हो या रात।

युवा हमारे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को किसी भी तरह के कष्ट में नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की जानकारी मिलने पर वे तत्काल अस्पताल पहुंचे हैं। आगे भी जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

इलाज के खर्च की चिंता न करें छात्र स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल में भर्ती आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनके इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाज का खर्च छात्र-छात्राओं को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सकों और अधिकारियों को नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।



उन्होंने छात्रों से भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को देखते हुए आंदोलन के तरीके पर भी विचार करने की अपील की। कहा कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना सभी का अधिकार है, लेकिन इसके लिए जीवन और स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चे हैं। आपकी जिंदगी और स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

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हुल गांधी को बताया युवाओं की आवाज डाॅ. अंसारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को युवाओं की आवाज बताते हुए कहा कि वे छात्रों की स्थिति और आंदोलन से संबंधित जानकारी लगातार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकार, न्याय और बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है।



स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। किसी भी समस्या का स्थायी समाधान बातचीत और संवाद के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से किसी के बहकावे में नहीं आने और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा अकेले नहीं हैं।