शिक्षक नियुक्ति मामले में जांच कमेटी को झारखंड हाई कोर्ट से मिला तीन माह का अवधि विस्तार
हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच कर रही वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया है। इसके साथ ही कम ...और पढ़ें
HighLights
हाई कोर्ट ने कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन माह दिए।
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ा।
शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच अब अतिरिक्त समय में पूरी होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच कर रहे वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अवधि बढ़ाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया है।
इसके साथ ही कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी का कार्यकाल भी तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से दाखिल 257 याचिकाओं से जुड़े मामले की जांच वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर रही है।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए दी गई समय सीमा दो अगस्त को समाप्त हो गई। जबकि सुनवाई अभी बाकी है। इसलिए कमेटी को अवधि विस्तार दिया जाए।
कमेटी ने इसकी जानकारी हाई कोर्ट को देते हुए जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया था। हाई कोर्ट ने कमेटी के आग्रह को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा तीन माह बढ़ा दी।
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अब कमीशन को इस अतिरिक्त अवधि के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी। मीना कुमारी एवं अन्य से संबंधित मामले में हाई कोर्ट ने राज्य स्तरीय मेरिट में तथ्यों की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था।
हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अदालत ने कमेटी को तीन माह के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
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