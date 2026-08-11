अब इलाज के लिए दिल्ली-कोलकाता जाने की जरूरत नहीं! रांची में मरीजों को मिलेगी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा
रांची के पारस एचईसी अस्पताल में अब विश्वस्तरीय रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलेगी, जो झारखंड का पहला रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रोग्राम है। यह तकनीक मरीजो ...और पढ़ें
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रांची के पारस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू।
यह झारखंड का पहला रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रोग्राम है।
जागरण संवाददाता, रांची। रांची में अब विश्वस्तरीय रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलेगी। पारस अस्पताल, एचईसी में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। इस तकनीक से सर्जरी अधिक सटीकता और नियंत्रित तरीके से करने में मदद मिलती है।
रोबोटिक सर्जरी में सर्जन नियंत्रक और स्क्रीन की मदद से रोबोटिक भुजा को संचालित करते हैं। इसमें छोटे सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी सर्जन का स्थान नहीं लेती, बल्कि सर्जरी के दौरान उनकी सहायता करती है।
इसके माध्यम से एपेंडेक्टॉमी, कोलेक्टॉमी, पित्ताशय निकालने, गैस्ट्रिक बाईपास, हर्निया की मरम्मत, गर्भाशय निकालने, माइट्रल वाल्व की मरम्मत, अग्न्याशय-उच्छेदन और रीढ़ की हड्डी से संबंधित आपरेशन जैसी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं।
पारस हेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेद्र नागर ने कहा कि यह झारखंड का पहला रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रोग्राम है। इस अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, यूरोलाजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और आर्थोपेडिक्स समेत अधिकांश विभागों में रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी की जा सकेगी।
मशीन इन सभी प्रकार की जटिल सर्जरी करने में सक्षम है, जहां रोबोटिक तकनीक की आवश्यकता होती है। यह तकनीक कम चीरे के साथ अधिक सटीक ऑपरेशन करने में सक्षम है, जिससे मरीजों को कम दर्द, कम रक्तस्राव, संक्रमण का कम खतरा और तेजी से रिकवरी जैसे लाभ मिलेंगे।
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यह पहल झारखंड में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य के मरीजों को अत्याधुनिक, सुरक्षित एवं बेहतर उपचार का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि अब तक झारखंड के मरीजों को रोबोटिक सर्जरी के लिए दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। इस सुविधा के शुरू होने से अब मरीजों को अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
पारस एचईसी हॉस्पिटल के फैसेलिटी डायरेक्टर डॉ. नीतेश कुमार ने कहा कि पारस हेल्थ हमेशा से झारखंड के लोगों तक अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी प्रोग्राम की शुरुआत इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।