    रांची में 2 गुटों के बीच वर्चस्व की खूनी जंग: किशोरी के कपड़े फाड़ने का प्रयास, युवक पर जनलेवा हमला

    By Prince Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    रांची में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। डोरंडा और सदर थाना क्षेत्र में हिंसक झड़पें हुईं। डोरंडा में दो गुटों में घातक हथियारों से लड़ा ...और पढ़ें

    डोरंडा में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

    जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को डोरंडा और सदर थाना क्षेत्र में हुई हिंसक झड़पों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। डोरंडा इलाके में जहां दो गुटों के बीच घातक हथियारों से बवाल हुआ वहीं बूटी मोड़ पर एक युवक को जान से मारने की नीयत से पीटा गया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

    डोरंडा में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प: हथियारबंद हमले का आरोप

    डोरंडा इलाके में वर्चस्व को लेकर हुई हिंसक झड़प में दोनों गुटों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पहले पक्ष की ओर से रिसालत प्रवीण ने पुलिस को बताया कि आरोपितों के समूह ने उनकी दुकान परहमला कर दिया।

    प्रवीण का आरोप है कि मो अली और मो असरफ के पास भुजाली (तलवार) थी, जबकि मो आरिफ के हाथ में पिस्टल थी। इस हमले में उनके पिता और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं मोबाइल फोन, नकदी और सोने की चेन भी लूट ली गई। प्रवीण ने आरोपितों पर सख्त कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

    वहीं दूसरे पक्ष की ओर से मो इबरार ने अपने बयान में कहा है कि वे अपने भाई रुशतम के साथ दुकान जा रहे थे, तभी झंडा चौक पर सज्जू, राजा, अमन, अली, सैफी और 3-4 अन्य लोगों ने उन्हें धमकाते हुए उन पर हमला कर दिया। 

    इबरार ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि हमले के दौरान उनके परिवार को निशाना बनाया गया और उनकी बहन को कथित तौर पर निर्वस्त्र करने की नीयत से हाथ पकड़ा गया, जिससे वह घायल हो गईं।

    इबरार ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावर हथियारों से लैस रहते हैं और इलाके में दबदबा बनाने के लिए रंगदारी वसूलते हैं और जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं। इबरार के भाई को भी तुलसी चौक पर दूसरे पक्ष ने घेरकर पीटा और वीडियो बनाया।

    बूटी मोड़ के पास जानलेवा हमला: छह नामजद आरोपितों पर केस

    डोरंडा के अलावा सदर थाना क्षेत्र में बूटी मोड़ चौक के पास भी एक गंभीर मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित गौरव कुमार ने थाना प्रभारी को बताया कि वह बूटी मोड़ स्थित शराब दुकान के पास थे, जब शंकर कुमार, अनिल रजक, लालु सिंह, राजा कुमार, मृत्युजंय और एक अज्ञात फौजी ने उन पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया।

    इस हमले में गौरव गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही मामलों के आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया है।

     