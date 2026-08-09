सिरमटोली-मेकान फ्लाईओवर प्रोजेक्ट: मुआवजा के लिए अंतिम नोटिस जारी, 15 दिनों में जमा करना होगा कागजात

जागरण संवाददाता, रांची। सिरमटोली चौक-राजेंद्र चौक-मेकान गोलचक्कर के बीच बन रहे 2.34 किलोमीटर लंबे फोर लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड सह आरओबी परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि और संरचनाओं के मुआवजे को लेकर जिला भू-अर्जन कार्यालय ने संबंधित भू-स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस में भू-स्वामियों और हितबद्ध व्यक्तियों को 15 दिनों के भीतर आवश्यक कागजात के साथ मुआवजा भुगतान का दावा पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है।



प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाने पर मुआवजा राशि को एलए कोर्ट में संदर्भित कर दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि दस्तावेज जमा नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति मुआवजा प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है।