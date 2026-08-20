झारखंड में मछली पालक किसानों को आर्थिक कवच, जलीय कृषि बीमा से होगी नुकसान की भरपाई
रांची के धुर्वा में मत्स्य निदेशालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय एक्वा कल्चर बीमा जागरूकता अभियान संपन्न हुआ। इसमें मत्स्य कृषकों को प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत बीमा के लाभ और आर्थिक सुरक्षा के बारे में बताया गया।
HighLights
धुर्वा में दो दिवसीय एक्वा कल्चर बीमा अभियान का समापन।
मत्स्य कृषकों को बीमा से आर्थिक सुरक्षा का महत्व बताया।
एनएफडीबी पोर्टल पर पंजीकरण कर योजना का लाभ लेने की अपील।
राज्य ब्यूरो, रांची। मत्स्य निदेशालय की ओर से मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र, धुर्वा में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत दो दिवसीय एक्वा कल्चर बीमा योजना जागरूकता अभियान का बुधवार को समापन हो गया।
इस दौरान कृषि विभाग की अधिकारी नयनतारा केरकेट्टा ने मत्स्य कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह समृद्धि सह योजना व एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकरण एवं जलीय कृषि बीमा की जानकारी मत्स्य कृषकों को होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मत्स्य संपदा का बीमा मत्स्य कृषकों के लिए एक सशक्त आर्थिक कवच है। कृषि के उप सचिव राजीव रंजन तिवारी ने कहा कि मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन में नुकसान नही हो, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा मत्स्य संपदा के लिए बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा मत्स्य कृषकों के बीमा पालिसी से जुड़ने पर उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी।
बीमा योजना का लाभ लें लाभुक: मत्स्य निदेशक
मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि बीमा संबंधी जानकारी मत्स्य कृषकों को होना आवश्यक है तभी किसान इससे लाभान्वित हो सकते है। उन्होंने मत्स्य कृषकों से अधिक-अधिक संख्या में एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराने एवं बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप निदेशक (जलाशय) शंभू प्रसाद यादव ने कहा कि मत्स्य बीमा से संबंधित जानकारी मत्स्य कृषकों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता के माध्यम से ही अधिक से अधिक किसान बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे।
कार्यक्रम में एनएफडीबी, हैदराबाद के सीनियर इंश्योरेंस विशेषज्ञ अमर कुमार नायक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी क्षेत्रीय प्रबंधक आशा प्रसाद सहित अन्य विशेषज्ञों ने मत्स्य कृषकों को जलीय कृषि बीमा योजना, बीमा प्रक्रिया एवं इसके लाभों से अवगत कराया।
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