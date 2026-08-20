झारखंड में मछली पालक किसानों को आर्थिक कवच, जलीय कृषि बीमा से होगी नुकसान की भरपाई 

राज्य ब्यूरो, रांची। मत्स्य निदेशालय की ओर से मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र, धुर्वा में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत दो दिवसीय एक्वा कल्चर बीमा योजना जागरूकता अभियान का बुधवार को समापन हो गया।

इस दौरान कृषि विभाग की अधिकारी नयनतारा केरकेट्टा ने मत्स्य कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान सह समृद्धि सह योजना व एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकरण एवं जलीय कृषि बीमा की जानकारी मत्स्य कृषकों को होना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि मत्स्य संपदा का बीमा मत्स्य कृषकों के लिए एक सशक्त आर्थिक कवच है। कृषि के उप सचिव राजीव रंजन तिवारी ने कहा कि मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन में नुकसान नही हो, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा मत्स्य संपदा के लिए बीमा योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा मत्स्य कृषकों के बीमा पालिसी से जुड़ने पर उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी।

बीमा योजना का लाभ लें लाभुक: मत्स्य निदेशक मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि बीमा संबंधी जानकारी मत्स्य कृषकों को होना आवश्यक है तभी किसान इससे लाभान्वित हो सकते है। उन्होंने मत्स्य कृषकों से अधिक-अधिक संख्या में एनएफडीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराने एवं बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की।