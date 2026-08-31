रांची में पार्टी के दौरान जमीन कारोबारी को मारी गोली, पेट में लगी बुलेट; बाइक सवार दो अपराधी फरार

जागरण संवाददाता, रांची। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के मंडा बगीचा में रविवार देर रात दो अपराधियों ने जमीन कारोबारी टोनी लोहरा को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली उसके पेट में लगी है। घटना के बाद गंभीर हालत में टोनी को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है।

घटना की सूचना मिलने के बाद बरियातू थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, टोनी रातू इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने रिम्स में उसका बयान लिया है। बयान में टोनी ने बताया कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मंडा बगीचा में पार्टी कर रहा था। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे। दोनों युवकों ने पहले एक राउंड फायरिंग की। गोली चलने की आवाज सुनकर टोनी उन दोनों युवकों के पास गया।

इसी दौरान युवकों ने टोनी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद टोनी वहीं घायल होकर गिर गया। उसके साथ मौजूद दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और उसे इलाज के लिए रिम्स पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज के आधार पर गोली चलाने वाले दोनों युवकों की पहचान हो सकेगी। पुलिस आसपास के लोगों और टोनी के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि टोनी पहले आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। वह जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े कारोबार के साथ-साथ जमीन की बाउंड्री कराने का काम भी करता है। ऐसे में पुलिस घटना के पीछे जमीन विवाद समेत अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है।