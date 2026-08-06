रांची में बन रहा था नकली दूध, देखें वीडियो; डेयरी में बन रहे मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी के गुदड़ी चौक में कथित तौर पर केमिकल और पानी मिलाकर नकली दूध तैयार किए जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। इस मिलावट का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची के सिविल सर्जन डाॅ. अमरेश प्रसाद ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।

इसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो संबंधित प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर जांच कर रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, गुदड़ी चौक स्थित एक प्रतिष्ठान में कथित रूप से केमिकल, पानी और अन्य पदार्थों की मिलावट कर दूध तैयार किया जा रहा था।

आशंका है कि इस दूध की आपूर्ति राजधानी के विभिन्न इलाकों में की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद आम लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट गंभीर और कानूनन दंडनीय अपराध है।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान और उसके संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को पूरे मामले की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है।



उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार बाजार की निगरानी कर रहा है और मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। किसी भी तरह की मिलावट आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं दूध या अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

रातू रोड में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई रांची के रातू रोड दुर्गा मंदिर क्षेत्र में गुरुवार सुबह खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने रातु रोड स्थित ‘मां डेयरी’ में औचक छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पनीर की खेप बरामद की है।