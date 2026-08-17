रांची ED कोर्ट का बड़ा फैसला: 307 करोड़ की ठगी में मैक्सीजोन टच के निदेशकों पर आरोप तय, CBI कोर्ट से एक को सजा
रांची की विशेष अदालतों ने दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं: ईडी कोर्ट ने 307 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में मैक्सीजोन टच के निदेशकों पर आरोप तय किए हैं।
HighLights
मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर आरोप तय हुए।
सीबीआई कोर्ट ने 24 साल पुराने मामले में महिला को सजा सुनाई।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की राजधानी रांची स्थित दो अलग-अलग विशेष अदालतों ने वित्तीय अनियमितता एवं अपराध से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं।
ईडी कोर्ट ने 307 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
वहीं सीबीआइ कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के 24 साल पुराने मामले में एक महिला को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
307 करोड़ रुपये की ठगी में चंद्र भूषण व प्रियंका पर चार्ज फ्रेम
ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने निवेश के नाम पर झारखंड सहित कई राज्यों में 307 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्र भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह के खिलाफ आरोप गठित कर दिए हैं।
सोमवार को दोनों आरोपितों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही। अब ईडी अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, जिसके लिए अगली सुनवाई की तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।
जांच के अनुसार, आरोपितों ने फर्जी योजनाएं चलाकर लोगों को ऊंचे मासिक रिटर्न और आकर्षक रेफरल लाभ का झांसा दिया था। इस जरिए 21 बैंक खातों में 307 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे।
तीन वर्षों से झारखंड, राजस्थान और असम पुलिस तथा ईडी से फरार चल रहे इस दंपति को पिछले वर्ष दिसंबर में गोमो रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था।
आय से अधिक संपत्ति मामले में रजनी अग्रवाल को सजा
दूसरे मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 24 साल पुराने मामले में सह-आरोपित रजनी अग्रवाल को तीन साल के कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला वर्ष 1987 से 2002 के बीच का है। सीसीएल के तत्कालीन मैटेरियल मैनेजर शंकर कुमार अग्रवाल पर ज्ञात आय के स्रोतों से 193.5 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।
जिसमें उनकी पत्नी रजनी अग्रवाल सह-आरोपित थीं। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित शंकर कुमार अग्रवाल का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी के खिलाफ ट्रायल जारी रहा और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।