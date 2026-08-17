रांची ED कोर्ट का बड़ा फैसला: 307 करोड़ की ठगी में मैक्सीजोन टच के निदेशकों पर आरोप तय, CBI कोर्ट से एक को सजा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की राजधानी रांची स्थित दो अलग-अलग विशेष अदालतों ने वित्तीय अनियमितता एवं अपराध से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं।

ईडी कोर्ट ने 307 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

वहीं सीबीआइ कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के 24 साल पुराने मामले में एक महिला को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

307 करोड़ रुपये की ठगी में चंद्र भूषण व प्रियंका पर चार्ज फ्रेम

ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने निवेश के नाम पर झारखंड सहित कई राज्यों में 307 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक चंद्र भूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह के खिलाफ आरोप गठित कर दिए हैं।

सोमवार को दोनों आरोपितों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।



आरोपितों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही। अब ईडी अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, जिसके लिए अगली सुनवाई की तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।



