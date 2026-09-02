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दहेज के लिए 10 दिन कमरे में बंद कर पीटा, रांची में DSP की पत्नी का गंभीर आरोप; FIR दर्ज

By Prince Kumar Edited By: Chandan Sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:03 PM (IST)

रांची की एक महिला ने अपने डीएसपी पति, सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने ...और पढ़ें

दहेज के लिए अत्याचार, स्कॉर्पियो और लाखों के जेवर देने के बाद भी नहीं भरा ससुराल वालों का मन। (तस्वीर: सांकेतिक)

दहेज के लिए अत्याचार, स्कॉर्पियो और लाखों के जेवर देने के बाद भी नहीं भरा ससुराल वालों का मन। (तस्वीर: सांकेतिक)

HighLights

  1. डीएसपी पति पर दहेज उत्पीड़न, शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप।

  2. पत्नी को 10 दिन कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा।

  3. रांची पुलिस ने डीएसपी समेत छह लोगों पर मामला दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, रांची। सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर और अन्य रिश्तेदारों पर दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि उसका विवाह 11 मार्च 2026 को पुलिस उपाधीक्षक पद पर कार्यरत राम प्रवेश कुमार के साथ हुआ था।

महिला के अनुसार, शादी से पहले ही ससुराल पक्ष की ओर से वाहन, करीब 25 लाख रुपये के जेवर और शादी के खर्च की मांग की गई थी। आरोप है कि उसके पिता ने करीब 12 लाख रुपये की स्कार्पियो, लगभग 22 से 25 लाख रुपये के जेवर और ससुर के खाते में 10 लाख रुपये देने सहित अन्य खर्च वहन किए। इसके बाद 11 मार्च को विवाह हुआ।

पीड़िता ने डीएसपी पर 10 दिन कमरे में बंद पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, शादी के बाद भी पति और ससुराल के लोगों की ओर से रुपये की मांग जारी रही। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने माता-पिता से पैसे देने की बात कही।

इसके बाद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसने पति के रिश्तेदार पर कमरे में छिपकर बैठने और आपत्तिजनक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। महिला के अनुसार वह बोकारो स्थित पति के क्वार्टर पहुंची, जहां सास और अन्य रिश्तेदारों की ओर से भी उसे प्रताड़ित किया गया।

आवेदन के अनुसार, सास और पति ने ननद की शादी के लिए 20 से 25 लाख रुपये की व्यवस्था करने का दबाव बनाया और रुपये नहीं देने पर परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी। लगातार उत्पीड़न किया जाता रहा।

घर में कैद करने का आरोप, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज

सदर थाना पहुंची डीएसपी की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि करीब 10 दिन पहले उसके साथ पति ने मारपीट की थी। एक दिन पहले भी उसके साथ दोबारा मारपीट की गई।

आरोप है कि मारपीट के बाद डीएसपी ने उसे घर में कैद कर दिया था। किसी तरह बहाना बनाकर वह वहां से निकलकर रांची पहुंची और सदर थाना में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।