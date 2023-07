रांची: जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा अमन साव का गिरोह, झारखंड ATS के रडार पर मयंक सिंह समेत कई गुर्गे

कोयला कारोबारियों ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से रंगदारी की मांग करने वाले अमन साव उर्फ अमन साहू के गुर्गे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कारोबारियों को धमकी देने के मामले में झारखंड एटीएस ने अमन साहू गिरोह के अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। झारखंड एटीएस ने इसके लिए संबंधित जिलों की पुलिस की भी मदद ली है।

अमन के गुर्गे मयंक सिंह के नाम पर पर वर्चुअल काल से मांगी जा रही है रंगदारी। जागरण

राज्य ब्यूरो, रांची: कोयला कारोबारियों, ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों से रंगदारी की मांग करने वाले अमन साव उर्फ अमन साहू के गुर्गे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कारोबारियों को धमकी देने के मामले में झारखंड एटीएस ने अमन साहू गिरोह के अपराधियों की तलाश तेज कर दी है। झारखंड एटीएस ने इसके लिए संबंधित जिलों की पुलिस की भी मदद ली है। एटीएस के निशाने पर अमन साव का खास गुर्गा मयंक सिंह है, जिसने कोयला कारोबारियों से लेवी मांगकर उन्हें दहशत में डाल दिया है। वह वर्चुअल कॉल करके रंगदारी मांगता है। रंगदारी मांगने के साथ वह कारोबारियों को धमकाता है कि उसे रंगदारी की रकम नहीं मिली तो वह उनकी जान ले लेगा। एक को मारी गोली तो एक दी है धमकी रांची के अरगोड़ा में कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मारने के बाद अमन साव गिरोह ने चतरा निवासी अमित सिंह नामक कारोबारी को जान मारने की धमकी दी है। इस गैंग से लगातार मांगी जा रही लेवी-रंगदारी की घटनाओं पर पुलिस मुख्यालय गंभीर है। मुख्यालय के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अमन साव गिरोह अभी पुलिस के रडार पर है। वैसे वर्चुअल नंबर जिससे काल किए जा रहे हैं, उसे ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। दर्जनभर लोगों को दे चुका है जान से मारने की धमकी अमन साव गिरोह ने अब तक दर्जनभर लोगों से लेवी मांगी है। लेवी की रकम नहीं देने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। जिनसे रंगदारी मांगी गई है, उनमें लातेहार के बालूमाथ के रहने वाले कोयला ट्रांसपोर्टर राजेंद्र साहू, टीटीआइपीएल ठेकेदार विकास तिवारी, कोयला ट्रांसपोर्टर मुजम्मिल खान, डीओ होल्डर मनोज यादव, कोयला कारोबारी चंदवा निवासी छोटू गुप्ता, शिवपुर रेलवे साइडिंग में अंबे कंपनी के सुमित चटर्जी शामिल हैं। अमन साव से मिली अहम जानकारियां ऐसे कई दर्जन कारोबारी हैं, जिनसे अमन साव के गुर्गों ने रंगदारी की मांग की है। अमन साव से पूछताछ में ऐसे बहुत से नाम सामने आए हैं, जिनसे रंगदारी के लिए कॉल किया गया था। झारखंड पुलिस इनसे जुड़े मामलों की छानबीन कर रही है।

