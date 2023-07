Jharkhand: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, किशोर समेत 3 आरोपी दोषी करार

झारखंड के रांची में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन मित्रों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त हेम सिंह महतो उर्फ राहुल नव किशोर सिंह मुंडा एवं 17 वर्ष के किशोर को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला, किशोर समेत 3 आरोपी दोषी करार

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के रांची में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन मित्रों को दोषी करार दिया है। 24 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा अदालत ने अभियुक्त हेम सिंह महतो उर्फ राहुल, नव किशोर सिंह मुंडा एवं 17 वर्ष के किशोर को दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। 2018 में हुई थी गिरफ्तारी तीनों को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। दोषी पाए जाने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। घटना को लेकर पीड़िता ने महिला थाना, रांची में 12 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि नाबालिग लड़की और दोषी करार किशोर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पीड़िता रांची आई तो उसे बुंडू ले जाया गया, जहां सभी मिलकर उसे जंगल की ओर ले गए और वारदात को अंजाम दिया। इस आधार पर दोषी करार पुलिस ने अभियुक्तों को 14 सितंबर 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पीड़िता सहित पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया।

Edited By: Yashodhan Sharma