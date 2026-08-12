रांची में शौचालय-स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जमीन का होगा इंतजाम, नगर निगम बनाएगा लैंड बैंक

जागरण संवाददाता, रांची। रांची शहर में सार्वजनिक शौचालय और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की योजनाओं में अब जमीन और स्थल चयन बड़ी बाधा नहीं बनेगा।

नगर निगम ने योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले ही जमीन से जुड़े विवाद, आपत्तियां और दस्तावेजों की कमी दूर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए निगम स्तर पर लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें नगर निगम, सरकारी और अन्य सार्वजनिक भूमि से जुड़े खतियान, डीड समेत जरूरी दस्तावेजों का पूरा ब्योरा रखा जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत राज्य सरकार एवं नगर विकास एवं आवास विभाग ने रांची नगर निगम को विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए 43.25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं निगम क्षेत्र में 47 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी संचालित किए जाने हैं। इन दोनों योजनाओं के लिए उपयुक्त जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना निगम के सामने अहम चुनौती है। इसी को देखते हुए मंगलवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई।

हर वार्ड में टीम करेगी स्थल का निरीक्षण बैठक में तय किया गया कि योजनाओं के लिए स्थल चयन केवल कार्यालय स्तर पर नहीं होगा। सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और राजस्व निरीक्षक को वार्डवार जिम्मेदारी दी जाएगी।

संबंधित अधिकारी-कर्मी क्षेत्र में जाकर प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण करेंगे और वहां की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसमें जमीन की उपलब्धता, उपयोगिता, स्थानीय आपत्ति और तकनीकी जरूरतों का आकलन किया जाएगा। निगम का प्रयास है कि योजना स्वीकृत होने के बाद जमीन को लेकर कोई नया विवाद सामने न आए और निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। खतियान से लेकर डीड तक का बनेगा रिकॉर्ड लैंड बैंक में सिर्फ जमीन का नाम दर्ज नहीं होगा, बल्कि संबंधित भूमि के मूल खतियान, डीड और अन्य जरूरी अभिलेख भी व्यवस्थित किए जाएंगे। इससे भविष्य में शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र सहित दूसरी नागरिक सुविधाओं की योजनाओं के लिए जमीन तलाशने में समय नहीं लगेगा। निगम के पास उपलब्ध सरकारी और सार्वजनिक जमीन की उपयोगिता भी पहले से स्पष्ट रहेगी। स्थानीय संगठनों की मदद से दूर होंगी आपत्तियां गली-मोहल्लों में जमीन या योजना को लेकर होने वाली आपत्तियों के समाधान के लिए एरिया लेवल फेडरेशन और सामुदायिक संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। निगम का मानना है कि स्थानीय लोगों से शुरुआती स्तर पर संवाद होने से विरोध और विवाद की स्थिति को निर्माण शुरू होने से पहले ही सुलझाया जा सकता है।

खबरें और भी





