'राहुल गांधी को बचाने के लिए अंताक्षरी खेल रहे मंत्री', झारखंड कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का तंज   

राज्य ब्यूराे, रांची। कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों ने बुधवार को कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर भाजपा को निशाने पर लिया। मंत्रियों ने मानसून सत्र एक दिन पहले स्थगित होने तथा छात्रों के आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया।

यहां तक कहा कि छात्र शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च निकाल रहे थे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह संयमित था। लेकिन भाजपा के अराजक लोगों ने उनके आंदोलन में कूदकर पुलिस को लाठीचार्ज के लिए मजबूर किया। छात्रों ने ही कहा, आंदोलन में घुस गए थे बाहरी तत्व : राधाकृष्ण किशोर मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार विधानसभा में छात्रों के आंदोलन पर चर्चा कराना चाहती थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 10 अगस्त को अपने तमाम विधायकों के साथ सुबह सात बजे से ही मुख्यमंत्री के आवास के समक्ष धरने पर बैठ गए। भाजपा की मंशा छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करने की नहीं थी।

झारखंड की सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग या किसी भी हिंसा के खिलाफ थी और जिला प्रशासन और राज्य की सरकार ने इसमें बहुत ही संयम और धैर्य बरता, जबकि आंदोलनरत छात्रों ने ही स्वीकार किया कि आंदोलन में बाहरी उपद्रवी तत्व घूस गए थे, जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया।

बाबूलाल ने तो अपने कार्यकाल में दो फरवरी 2001 को कोयलकारो परियोजना में आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने का काम किया, जिसमें 08 आंदोलकारियों की मौत हो गई। इसी तरह अर्जुन मुंडा, रघुवर दास के कालखंड में कई प्रदर्शनकारियों की पुलिसिया कार्रवाई में जानें गईं।

खबरें और भी







17 परीक्षाओं की सीबीआइ ने की जांच, नतीजा शून्य : दीपिका मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छात्रों की परीक्षाओं की सीबीआइ जांच की मांग कर पर कहा कि सीबीआइ को वर्ष 2015 से अब तक 17 परीक्षाओं की जांच सौंपी गई है, लेकिन अभी तक सीबीआइ द्वारा जांच की प्रगति शून्य है।

उन्होंने देशभर में आयोजित इन परीक्षाओं के नाम भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में केवल एक दोषसिद्धि हुई है। यह हरियाणा न्यायिक सेवा 2017 मामले में हुई, जिसका फैसला अगस्त 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया। इस मामले की जांच सीबीआइ ने नहीं, बल्कि चंडीगढ़ एसआइटी ने की थी।

गांधी चाहते हैं छात्रों के साथ संवाद : इरफान मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राहुल गांधी किसी भी हिंसा के खिलाफ हैं और छात्रों की मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान चाहते हैं। छात्रों की चिंता सरकार को भी है। अस्पताल में भर्ती छात्रों से स्वयं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जाकर मिल रहे हैं। उनका मुफ्त इलाज हो रहा है।

छात्र आंदोलन को हिंसक बनाने का भाजपा का प्रयास : शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि छात्र आंदोलन को भाजपा हिंसक बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप को हताशा और निराशा में दिया गया बयान बताया।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आंदोलनकारी छात्रों से सीधे संवाद किया और पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की, तब भाजपा का यह बयान आया। भाजपा के शासनकाल में तो पत्थलगड़ी मामले में 10 हजार से ऊपर आदिवासी युवकों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था।

राहुल गांधी को बचाने के लिए अंताक्षरी खेल रहे कांग्रेस के मंत्री: भानुप्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानुप्रताप शाही ने कांग्रेस के मंत्रियों की प्रेसवार्ता को राहुल गांधी को बचाने के लिए की गई अंताक्षरी प्रतियोगिता बताया है। बुधवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर भानुप्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेसी मंत्री प्रेसवार्ता नहीं कर रहे थे, उनमें बोलने की इस प्रकार आपाधापी मची थी कि मानो वे अंताक्षरी प्रतियोगिता खेल रहे थे कि कौन सबसे पहले अपने आलाकमान द्वारा रटा रटाया गाना गाएगा।

प्रदेश उपाध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा भाजपा पर आंदोलन को हाइजैक करने के आरोप पर कहा कि छात्रों पर चार बार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने वाली कांग्रेस समर्थित सरकार के मंत्रियों और नेताओं के मुंह से दोहरी राजनीति, मगरमच्छ के आंसू जैसे शब्द शोभा नहीं देता। राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति की पर्याय है।

एक तरफ वार्ता के नाम पर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार चाहती ही नहीं कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो. अगर सरकार की मंशा साफ है तो छात्रों की सीबीआइ जांच की मांग पूरी करे। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के लिए राहुल गांधी को जो जिम्मेवार ठहराया है, वह बिल्कुल सही है।