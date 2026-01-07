रांची नगर निगम: चुटिया में अवैध अतिक्रमण हटाया, पुलिस थाने के बाहर कार्रवाई से बचा

Language
    By Prince Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:59 AM (IST)

    चुटिया बाजार से हटाया गया अतिक्रमण। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, रांची। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम की ओर से मंगलवार को चुटिया इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानों के बाहर वाहनों को खड़ा करने के लिए किए गए अवैध कब्जों को निगम की टीम ने तोड़कर हटा दिया।

    निगम की कार्रवाई से इलाके में कुछ समय के लिए व्यवस्था सुधरी, लेकिन थाना के बाहर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी देखी गई। नगर निगम प्रशासक द्वारा सोमवार को चुटिया इलाके का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूचना स्थानीय लोगों को पहले ही मिल गई थी।

    इसी कारण कई फुटपाथ दुकानदारों ने अभियान शुरू होने से पहले ही अपना सामान हटा लिया था। मंगलवार की सुबह भी कई दुकानदार स्वयं ही अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाते नजर आए। लेकिन निगम की टीम मौके पर पहुंची और अभियान चलाया।

    मुख्य मार्ग से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते को करना है लेफ्ट फ्री

    निगम अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान विशेष रूप से इंदिरा गांधी चौक और चुटिया क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए चलाया गया। चुटिया मुख्य मार्ग से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते को लेफ्ट फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वाहनों का दबाव कम हो और जाम की समस्या से निजात मिल सके। अभियान के दौरान सड़क किनारे बनाए गए अस्थायी ढांचे, दुकानों के बाहर किए गए कब्जे और पार्किंग के नाम पर फैलाए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

    दुकानदारों को दी गई सख्त चेतावनी

    नगर निगम की ओर से दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया कि सड़क और फुटपाथ आम लोगों के आवागमन के लिए हैं, न कि निजी उपयोग के लिए।

    हालांकि अभियान के दौरान दोहरी कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठे। स्थानीय लोगों ने बताया कि चुटिया थाना के बाहर बड़ी संख्या में वाहन अवैध तरीके से खड़े किए गए हैं, जिन पर नगर निगम की टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि थाना द्वारा जब्त किए गए वाहन लंबे समय से थाना परिसर के बाहर सड़क किनारे खड़े हैं, जिससे सड़क संकरी हो गई है और यातायात बाधित होता है।

    हर तरफ फुटपाथ पर है कब्जा

    स्थानीय लोगों का कहना है कि चुटिया इलाके में जहां-जहां फुटपाथ मौजूद है, वहां अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है, जिसके कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती रहती है। लोगों ने निगम से मांग की है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान सभी पर समान रूप से लागू हो और सरकारी संस्थानों के बाहर किए गए अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई की जाए।