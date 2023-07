Ranchi: सहायक शिक्षकों पर विद्या के मंदिर में चिकन पार्टी करने का आरोप, अभिभावकों ने की कार्रवाई करने की मांग

हमारे देश में स्कूल को मंदिर का दर्जा दिया गया है। बेड़ो प्रखंड के जहानाबाज राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय के परिसर में सावन के पवित्र महीने में छात्र-छात्राओं ने स्वेच्छा से अंडा खाने से मना कर दिया है। इसके बदले वे फल शुद्ध शाकाहारी भोजन दाल-भात व सब्जी खा रहे हैं। वहीं स्कूल के शिक्षक पर आरोप है कि वे स्कूल में ही चिकन पार्टी करते हैं।

शिक्षकों पर स्कूल में चिकन पार्टी करने का आरोप। प्रतीकात्मक फोटो

Your browser does not support the audio element.

HighLights बेड़ो प्रखंड के एक सरकारी शिक्षकों पर स्कूल में चिकन पार्टी करने का आरोप। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, रांची: हमारे देश में स्कूल को मंदिर का दर्जा दिया गया है। बेड़ो प्रखंड के जहानाबाज राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय के परिसर में सावन के पवित्र महीने में छात्र-छात्राओं ने स्वेच्छा से अंडा खाने से मना कर दिया है। इसके बदले वे फल, शुद्ध शाकाहारी भोजन दाल-भात व सब्जी खा रहे हैं। वहीं, स्कूल के शिक्षक पर आरोप है कि वे स्कूल में ही चिकन पार्टी करते हैं। स्कूल में चिकन पार्टी करने का आरोप स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्कूल भवन के एक कमरे में शिक्षकों द्वारा आए दिन चिकन पार्टी की जाती है। शिक्षक अपने साथियों के साथ चिकन लाकर स्कूल के एक कमरे में ही बनाते हैं। चिकन जहां पर बनाया जाता है, वहां एक छोटा सिलेंडर और गैस चूल्हे की व्यवस्था है। बगल में ही बच्चों के खेलने की सामग्री भी है। वहीं दीवार पर विद्या की देवी मां सरस्वती, डॉ. भीमराव अंबेडकर और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। शिक्षा के जिस मंदिर में मां सरस्वती की पूजा होनी चाहिए, वहां सहायक शिक्षक मुर्गा भात बनाकर खा रहे हैं। स्कूल के शिक्षक एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मंदिर की गरिमा को तार-तार किया जा रहा है। क्या बोलीं प्रधानाध्यापिका बुधवार को भी स्कूल के कमरे में कड़ाही में मुर्गा बनने के लिए तैयार था। इस संबंध में पूछने पर प्रधानाध्यापिका बेबी कुमारी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि स्कूल में सहायक शिक्षक चिकेन पार्टी करते हैं। ग्रामीणों ने की कार्रवाई करने की मांग ग्रामीणों का कहना है कि देश का भविष्य बनाने के जिम्मेदार लोग जब शिक्षा के मंदिर में चिकेन का स्वाद लेंगे, तो वहां से निकलने वाले नौनिहाल का भविष्य निश्चित ही अंधकारमय होगा। ग्रामीणों ने दोषी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है।

Edited By: Mohit Tripathi