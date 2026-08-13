रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस पर पथराव और टेंट उखाड़ने वाले उपद्रवियों पर FIR
रांची विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस पर पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ...और पढ़ें
HighLights
प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव, बैरिकेड्स तोड़े गए।
सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान कर रही पुलिस।
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में छात्रों के झारखंड विधानसभा घेराव आंदोलन के दौरान हुए भीषण बवाल, पुलिस पर हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
यह प्राथमिकी राजस्व उप निरीक्षक (नगड़ी) मोहम्मद नेशात के आवेदन पर दर्ज की गई है, जिन्हें उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के आदेश पर 10 से 12 अगस्त तक क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी (Magistrate) के रूप में तैनात किया गया था।
बैरिकेड्स तोड़े, ड्रॉप गेट उखाड़े और पुलिस पर की पत्थरबाजी
प्राथमिकी के अनुसार, 10 अगस्त को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने झारखंड विधानसभा घेराव का आह्वान किया था।
सुबह लगभग 11 बजे पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर हजारों छात्र-छात्राएं हाथों में बैनर, तख्तियां और झंडे लेकर आगे बढ़ने लगे।
प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए रास्ते में जगह-जगह बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट लगाए थे। दोपहर लगभग 12:15 बजे प्रदर्शनकारियों का जत्था निलाद्री भवन के पास पहुंचा।
आरोप है कि छात्रों की आड़ में बड़ी संख्या में उपद्रवी भी भीड़ में शामिल हो गए थे। प्रशासन द्वारा साउंड सिस्टम के माध्यम से लगातार चेतावनी दी गई कि विधानसभा सत्र के कारण पूरे क्षेत्र में बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू है, इसलिए शांति बनाए रखें।
इसके बावजूद उग्र भीड़ बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ती रही और योगदा सत्संग के पास तैनात पुलिस बल तक पहुंच गई।
वहां मौजूद उपद्रवियों ने दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ भारी धक्का-मुक्की की और ड्रॉप गेट उखाड़ फेंके।
हालांकि, भीड़ में मौजूद कुछ जागरूक छात्र-छात्राओं ने उपद्रवियों को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन उपद्रवियों ने सरकार विरोधी हिंसक नारेबाजी जारी रखी।
पत्थरबाजी में आरक्षी फाल्गुनी यादव समेत कई पुलिसकर्मी घायल
दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने भीड़ से कई बार अनुरोध किया कि वे निर्धारित स्थान पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें।
परंतु, उग्र भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने अचानक पुलिस टीम पर चप्पल, जूते, पानी की बोतलें, ईंट और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया।
इस हिंसक पथराव में आरक्षी फाल्गुनी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उनके अलावा कई अन्य पुलिसकर्मी और जवान भी घायल हुए।
हिंसक भीड़ को बेकाबू होते देख स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और नियंत्रित मात्रा में आंसू गैस के गोले छोड़े गए।
विधानसभा के गेट नंबर-1 तक पहुंची भीड़, टेंट उखाड़े
आंसू गैस के प्रयोग के बाद भी उपद्रवी पीछे हटने के बजाय उकसावेबाजी करते हुए नई विधानसभा के गेट नंबर-1 की ओर जाने वाले टी-जंक्शन पर लगे बैरिकेड्स तक पहुंच गए।
वहां तैनात पुलिस बल ने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों और दंडाधिकारियों के लिए बनाए गए शेड व टेंट को उखाड़ दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को दोबारा सीमित मात्रा में आंसू गैस छोड़नी पड़ी।
शाम 4 बजे गेट पर धावा, जबरन घुसने की कोशिश
प्राथमिकी के मुताबिक, शाम लगभग 4 बजे उपद्रवियों ने अंतिम सुरक्षा चक्र (बैरिकेड) को तोड़ दिया और नई विधानसभा के गेट नंबर-1 के बिल्कुल बाहर पहुंच गए। वहां उपद्रवी विधानसभा परिसर के भीतर जबरन घुसने का प्रयास करने लगे।
पुलिस अधिकारियों की कड़ी चेतावनी और समझाने के बाद अधिकांश आम छात्र-छात्राएं तो वापस लौट गए, लेकिन भीड़ में छिपे उपद्रवी शाम 7 बजे तक गेट पर ही डटे रहे और उग्र नारेबाजी करते रहे।
अंततः, रात होने पर और विधानसभा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के सहयोग से गेट नंबर-1 और आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया गया।
सरकारी कार्य में बाधा और हिंसक हमले को बताया संज्ञेय अपराध
राजस्व उप निरीक्षक ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि छात्र आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों द्वारा निर्दोष छात्रों को भड़काना, सरकारी कार्य में गंभीर बाधा डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना और ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मियों तथा दंडाधिकारियों को निशाना बनाकर जानलेवा हमला करना बेहद गंभीर और संज्ञेय अपराध है।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है।