Ranchi बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा, सुरक्षा एजेंसियों ने किया अलर्ट

अमित सिंह, रांची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा (रांची एयरपोर्ट) की सुरक्षा को अनधिकृत वाहनों से खतरा है। हवाई अड्डा परिसर के नजदीक, मुख्यत: प्रवेश एवं निकास द्वार के आसपास, एयरपोर्ट से हिनू तक दर्जनों चारपहिया गाड़ियां खड़ी रहती हैं। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन, सीआइएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 90 वाहनों को चिह्नित किया है।

उक्त वाहनों की सूची एयरपोर्ट प्रबंधन ने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। बताया गया है कि एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के सामने से लेकर मौसम विभाग कार्यालय तक सड़क के दोनों ओर अनधिकृत वाहन (अवैध पार्किंग वाले) कभी भी अप्रिय घटना का कारण बन सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है।

सड़क किनारे अवैध पार्किंग से वीवीआइपी मूवमेंट असुरक्षित सड़क किनारे अवैध पार्किंग की वजह से वीवीआइपी मूवमेंट असुरक्षित हो सकता है। एयरपोर्ट के साथ-साथ मौसम विभाग केंद्र की सुरक्षा को भी इन अनधिकृत वाहनों से खतरा है। दिल्ली में गत 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के निकट हुए वाहन विस्फोट में 13 व्यक्तियों की मौत हुई थी और 24 से ज्यादा घायल हुए थे।

इस घटना के बाद रांची एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें एयरपोर्ट के पदाधिकारियों के साथ रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सहित पुलिस विभाग के कई अफसर शामिल हुए थे। बैठक में एयरपोर्ट से हिनू चौक तक अवैध ढंग से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से पुलिस विभाग को सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि एक माह तक टो-अवे कर अनधिकृत वाहनों को हटवाने तथा दंड स्वरूप उचित जुर्माना लगाने की कार्रवाई करें। रोजाना एयरपोर्ट के आसपास खड़ी गाड़ियों की मानिटरिंग शुरू कर दी गई है। पार्किंग में आनेवाली गाड़ियों की भी जांच की जा रही है।

रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की कई बार मिल चुकी है धमकी रांची एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी कई बार मिल चुकी है। इसे देखते हुए जल्द ही एयरपोर्ट पर क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की तैनाती होगी। गत वर्ष 28 अक्टूबर को दिन के करीब तीन बजे एक्स हैंडल पर विस्तारा के विमान को उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके पूर्व 11 मई, 22 अक्टूबर और 25 सितंबर को भी धमकी मिली थी। इस वर्ष भी दो धमकी मिल चुकी है।

अति संवेदनशील श्रेणी की सूची में शामिल होने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सीआइएसएफ की ओर से सुरक्षा बढाने के साथ एयरपोर्ट के आसपास हर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। रांची एयरपोर्ट पर किसी भी आपात स्थिति के लिए ‘आइसोलेशन-बे’ के निर्माण के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट पर आइसोलेशन बे का उपयोग किसी भी आपात स्थिति, जैसे विमान में बम की सूचना या विमान के हाइजैक होने की स्थिति में किया जाता है।

दिल्ली में विस्फोट की घटना के बाद रांची एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई थी। इसमें अनधिकृत ढंग से खड़े वाहनों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन व यातायात विभाग के अफसरों को कहा गया है। रांची एयरपोर्ट अतिसंवेदनशील श्रेणी में है। सीआइएसएफ ने सुरक्षा बढा दी है। सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट के आसपास हर संदिग्ध गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। पूर्व में भी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं।