रांची एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार, एयरलाइंस की पहल का इंतजार; डूरंड कप में हो गई टेस्टिंग

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के हवाई यात्रियों के लिए राहत और उम्मीद भरी खबर है। राजधानी का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए तैयार है। अब जरूरत किसी एयरलाइन कंपनी के आगे आने की है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव मिलने पर कस्टम, इमिग्रेशन सहित आवश्यक सेवाओं को सक्रिय किया जा सकता है।

इससे झारखंड के यात्रियों को भविष्य में विदेश जाने के लिए दिल्ली, कोलकाता या अन्य बड़े एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एयरलाइंस अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए संपर्क करती हैं, तो जरूरी व्यवस्थाएं फिर सक्रिय की जाएंगी। हालांकि नियमित उड़ान के लिए संबंधित नियामकीय मंजूरी भी आवश्यक होगी। अंतरराष्ट्रीय सेवा शुरू होने पर यात्रियों को पासपोर्ट और वीजा जांच, इमिग्रेशन काउंटर, कस्टम जांच, अंतरराष्ट्रीय बैगेज हैंडलिंग, सुरक्षा जांच और आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। इससे झारखंड के यात्रियों के लिए विदेश यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।

रोजाना छह हजार यात्रियों का आवागमन रांची एयरपोर्ट पर प्रतिदिन औसतन 44 से 50 विमानों का आगमन और प्रस्थान हो रहा है। करीब पांच से छह हजार यात्री हवाई सफर कर रहे हैं। आठ अक्टूबर को 46 विमानों का परिचालन हुआ और 5,992 यात्रियों ने यात्रा की।

जुलाई और अगस्त में कुल 3.68 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई सफर किया। बढ़ती यात्री संख्या अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की संभावनाओं को मजबूत करती है। बड़े विमानों के लिए लंबा रनवे रांची एयरपोर्ट का रनवे 2,748 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। जिला प्रशासन द्वारा भूमि मिलने के बाद इस रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 3,655 मीटर करने की योजना है। इतनी लंबाई कई प्रकार के अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों के संचालन के लिए अनुकूल है। हालांकि विमान के आकार, वजन, मौसम और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के आधार पर संचालन की अंतिम अनुमति निर्धारित होती है।

डूरंड कप में श्रीलंका की टीम के लिए हुई थी तैयारी जुलाई-अगस्त 2026 में रांची में आयोजित डूरंड कप फुटबाल प्रतियोगिता में श्रीलंका की सेना की डिफेंडर्स एफसी टीम ने हिस्सा लिया था। विदेशी खिलाड़ियों के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट पर कस्टम, इमिग्रेशन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। इससे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयारियों को परखने का अवसर मिला।

यात्रियों को मिल रही नई सुविधाएं एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे, फ्लाइब्रेरी, किड्स जोन, अवसार काउंटर और आधुनिक प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त शौचालय, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा जांच ट्रे, प्रस्थान क्षेत्र की फर्श और एप्रन मार्किंग में सुधार की योजना है। विमानों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए समानांतर टैक्सी ट्रैक और रैपिड एग्जिट टैक्सीवे का निर्माण भी प्रस्तावित है।