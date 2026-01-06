रांची एयरपोर्ट पर घने कोहरे से ठप हुआ हवाई परिचालन: 3 उड़ानें रद, कई फ्लाइट्स घंटों लेट

Language
    By Shakti Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:05 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, रांची। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सोमवार को सुबह घने कोहरे के कारण विमान परिचालन पर साफ दिखा। सुबह के समय कम विजिबिलिटी के कारण जहां तीन उड़ानों को रद करना पड़ा, वहीं कई अन्य फ्लाइटें तय समय से विलंब से रवाना और पहुंची।

    इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर यात्रियों को चार-चार घंटे इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस की तीन उड़ानें रद्द की गईं।

    इनमें बेंगलुरु–रांची–बेंगलुरु, मुंबई–रांची–मुंबई और दिल्ली–रांची–दिल्ली शामिल हैं। इसके अलावा इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित कई अन्य उड़ानें अपने निर्धारित समय से विलंब से संचालित हुईं।

    सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण कुछ विमानों की लैंडिंग में देरी हुई, जिसका असर पूरे दिन के शेड्यूल पर पड़ा। नतीजतन कई फ्लाइटें घंटों की देरी से रवाना हुईं।

    उड़ानों के रद और विलंबित होने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों ने कनेक्टिंग फ्लाइट और जरूरी कार्यक्रम छूटने की शिकायत की। हालांकि मौसम में सुधार के बाद दोपहर से विमान परिचालन धीरे-धीरे सामान्य होता गया।

