कबड्डी, एथलेटिक्स और शूटिंग के लिए मंगलवार से रांची में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के दूसरे चरण का चयन ट्रायल

जागरण संवाददाता, रांची। 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 2026-27 के लिए राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत 18 अगस्त से रांची के खेलगांव स्थित विभिन्न खेल परिसरों में होगी। दूसरे चरण में ताइक्वांडो, कबड्डी, एथलेटिक्स (बालिका) और शूटिंग के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इसमें अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिका खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे।

खुली चयन प्रक्रिया में सरकारी और निजी विद्यालयों के पात्र छात्र-छात्राओं को शामिल होने का अवसर मिलेगा। इच्छुक खिलाड़ियों को निर्धारित पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित खेल स्थल पर पहुंचकर ट्रायल में भाग लेना होगा। चूंकि चयन प्रक्रिया एक दिवसीय होगी, इसलिए खिलाड़ियों का पंजीयन सुबह सात बजे से 10 बजे तक किया जाएगा।

अलग-अलग खेलों के लिए तय स्थल ताइक्वांडो का ट्रायल गणपत राय इंडोर स्टेडियम, खेलगांव में होगा। कबड्डी के खिलाड़ियों का चयन ताना भगत इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। बालिका एथलेटिक्स के लिए खेलगांव स्थित प्रैक्टिस मैदान और शूटिंग के लिए टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज निर्धारित किया गया है।

समितियों को सौंपी गई जिम्मेदारी चयन ट्रायल की तैयारियों को लेकर सोमवार को खेलगांव स्थित वीवीआइपी गेस्ट हाउस के सभागार में आयोजन समिति और ग्राउंड समितियों की बैठक हुई। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने अधिकारियों और समिति सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी।