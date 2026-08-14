स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस का होगा सम्मान, 29 अधिकारी-जवानों को मिलेंगे पदक
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करेंगे। इनमें विशिष्ट सेवा ...और पढ़ें
HighLights
रांची के मोरहाबादी मैदान में 29 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वतंत्रता दिवस पर पदक प्रदान करेंगे।
विशिष्ट सेवा, वीरता और सराहनीय सेवा के लिए मिलेंगे पदक।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को राज्य के 29 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें सम्मानित करेंगे।
पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों में एक को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, पांच को पुलिस वीरता पदक व 23 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये पदक पूर्व में केंद्र से घोषित हुए थे।
इन्हें मिलेगा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक
दारोगा कैलाश प्रसाद श्रेष्ठ, जैप-1 रांची।
इन्हें मिलेगा वीरता पदक
दारोगा विनय कुमार (लातेहार),
दारोगा प्रमोद कुमार राय (आईआरबी-4, लातेहार), सिपाही वेद प्रकाश महतो (लातेहार) व रामचन्द्र कुमार महतो ( लातेहार) और सिपाही कृष्णा मुर्मू (जामताड़ा)।
इन्हें मिलेगा सराहनीय सेवा पदक
आइजी डॉक्टर माइकलराज एस व ए. विजयलक्ष्मी, डीआइजी अनुरंजन किस्पोट्टा, विशेष शाखा के डीएसपी नीरज कुमार, संचार एवं तकनीकी सेवाएं के इंस्पेक्टर अरुण कुमार, एसटीएफ के एएसआइ अरविंद कुमार पालित, वाशिष्ट कुंवर, संजीव कुमार झा व विजय कुमार, चालक हवलदार मो. इकबाल, विंडराय मुंदरी, जैप 10 की महिला सिपाही मानती खलखो व प्रभा देवी, एटीएस के मनोज कुमार राय, आइटीएस के इंस्पेक्टर असीत कुमार मोदी, रांची जिला के एएसआइ दीपक पुंज, सीआइडी के एएसआइ महेंद्र महतो, एसटीएफ के हवलदार विजय थापा, जैप 10 की महिला हवलदार रंजिता कुजूर, गढ़वा जिला के सिपाही विदेशी मांझी, चतरा के सिपाही अजय कुमार दुबे, जैप 10 की महिला सिपाही पुष्पा ओडेया व गुमला के सिपाही दीपक कुमार सिंह शामिल हैं।