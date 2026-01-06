Jharkhand Crime: कोयला व्यवसायी के घर पर ठांय..ठांय...ठांय, गैंगस्टर ने धमकी दी- अगली बार खोपड़ी खोल देंगे
रामगढ़ के कुजू स्थित कोयला व्यवसायी डब्बू सिंह के आवास पर सोमवार शाम गोलीबारी हुई। राहुल दुबे गैंग ने पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली, जिसमें बालू ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कुजू(रामगढ़)। रामगढ़ जिले में बालू का टेंडर लेने के बाद चर्चा में आए कोयला व्यवसायी डब्बू सिंह का नयामोड़, कुजू स्थित आवास सोमवार सरेशाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की आवाज से आसपास का क्षेत्र दहल उठा।
मंगलवार को पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। घटना से पूरा नयामोड़ क्षेत्र में सन्नाटा छा गया है। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, कुजू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह, मांडू थाना प्रभारी सदानंद प्रसाद सदल बल घटनास्थल पहुंचे।
व्यवसायी डब्बू सिंह से घटना की बाबत जानकारी ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना की जिम्मेवारी राहुल दूबे गैंग ने पर्चा छोड़ कर ली है। पर्चे में राहुल दूबे गैंग द्वारा लिखा गया है कि इस घटना को अंजाम कान का पर्दा खोलने के लिए दिया गया है।
बालू का टेंडर लेने के बाद लेवी के लिए लगातार मिल रही थी धमकी
अगली बार खोपड़ी खोल दी जाएगी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार डब्बू सिंह द्वारा रामगढ़ जिले का बालू का टेंडर लेने के बाद उसे लगातार राहुल दूबे गैंग से लेवी के लिए धमकियां मिल रही थीं। व्यवसायी डब्बू से फोन से बात करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
लेकिन बात न बनती देख सोमवार देर संध्या करीब सवा छह बजे गैंग के बाइक सवार दो अपराधी पहुंचे। डब्बू सिंह के आवास के मुख्य द्वार पर चार, उनके आवासीय परिसर में खड़ी थार संख्या- जेएच24एन-0011 पर दो तथा उनके आवास की खिड़की पर एक फायर किया।
खिड़की पर की गई फायरिंग में व्यवसायी डब्बू सिंह की बहन बाल-बाल बची। अपराधी जाते-जाते पर्चा छोड़ गए। इधर पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान घटनास्थल से सात खोखे एवं दो जिंदा गोली बरामद की है।
इधर अपराधियों की धर पकड़ के लिए पूरे जिले में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। मौके पर कुजू ओपी के सनि आशीष गौतम, रवि शर्मा,सन्नी कुमार सदल बल मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।